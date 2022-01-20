Rossi, 2022 için Alpine'in gelişimine güveniyor

Enstone merkezli takım, 2021 Macaristan GP'de Esteban Ocon ile ilk yarış zaferini kazanmıştı. Rossi, takımın 2021 yılında performanstan verdiği ödünlerin 2022'de kendilerine yardımcı olacağını düşünüyor.

Motorsport.com'un Fransa edisyonuna konuşan Rossi, "O aracı pek fazla geliştirmedik. Araç olduğu gibi kaldı. Bu tek koltuklu aracımız yıllarca zorlandı. Kurallardaki en ufak değişiklik, aracın felsefesi nedeniyle oldukça zarar verici oldu."

"2021'de Bahreyn'de zorlanacağımızı biliyorduk. Makul olsa da yavaş bir araç olacağını biliyorduk. Ve Bakü'den sonra gelişimi durduracağımızı biliyorduk." dedi.

Alpine F1 takımı, son dönemde Marcin Budkowski ve Alain Prost'un ayrılmasıyla yönetimde bazı değişiklikler yaptı.

Takımdaki bu önemli değişiklikler dışında 2022'de başka değişiklikler de olacak. Renault, 2022 sezonunda Alpine'e tamamen yenilenmiş bir güç ünitesi verecek.

Rossi, "Takım içerisinde çok fazla gerginlik yok çünkü çok fazla kazanabileceğimiz bir pozisyondayız. Çok fazla iyimserlik var. Tabii ki bu sene daha kötü iş çıkarabiliriz ancak bundan şüpheliyim."

"Motor tarafında da iyi bir gelişim olacağını düşünüyorum. Orada gerekli olan, farklı bir gelişim oldu. Güç ünitesi açısından iyi bir gelişim var. Sene başı için kendimize koymuş olduğumuz programa bağlı kalmaya devam ediyoruz." dedi.

Rossi, Renault'nun yeni güç ünitesi sayesinde Alpine'in performans açısından önde olan takımlara yaklaşacağını düşünüyor.

Rossi, "Bu motor bizi tepedekilerle aynı seviyeye getirmese bile onlara yaklaştıracak."

"Aero noktalarında, kilowatta ve elektrik enerjisi kullanımında çok fazla kazanırsak, en iyilerle farkı kapatacağımızı düşünüyorum. En iyiler de gelişmeye devam edecektir." dedi.

Oscar Piastri, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images