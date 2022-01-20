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Formula 1 Haberler

Albon, Williams'taki ilk gününde arabasının anahtarını kaybetmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik

Williams pilotu Alex Albon, yeni takımındaki ilk gününde otomobilinin anahtarını kaybederek talihsiz bir olay yaşamış.

Albon, Williams'taki ilk gününde arabasının anahtarını kaybetmiş

2022'de Williams ile F1'e geri dönüş yapan Red Bull destekli Albon, yeni sezon çalışmalarına çarşamba günü yaptığı fabrika ziyareti ile başladı.

Ancak Albon için işler, tam manasıyla pürüzsüz bir şekilde başlamadı.

Albon, "Takımdaki ilk günümde arabamın anahtarlarını kaybettim ancak sonunda onları bulmamız harika oldu."

"Onları öğle yemeği masasında bıraktığımı düşündüm, bu yüzden çöplere bakacaktım ancak neyse ki simülatör odasında kanepede bırakmışım. Bu sayede çöpleri karıştırmaktan kurtuldum." dedi.

Albon, fabrikadaki ilk ziyaretini takım üyelerini tanıyarak geçirmiş.

Albon, "Bazı insanlar Williams'ı iç içe bir takım olarak görüyor ama burası yine de çok büyük. Burada hâlâ pazarlamadan aero sektörüne, makine atölyesinden muhasebeye kadar birçok insan var. Yani bu büyük bir ekip."

"Birçok yeni yüz gördüm ve herkesin adını hatırlayacağımdan emin değilim ama herkesle tanışmak harikaydı."

"Çok fazla yeni yüz gördüm. Herkesin adını hatırlayabileceğimden emin değilim ancak herkesle tanışmak harikaydı." 

Alex Albon, Williams

Alex Albon, Williams

Photo by: Williams F1 team

"Burası çok uluslararası bir takım. Henüz hafızama kaydedemediğim çok fazla insan var ancak zamanla o da olacaktır."

"Bunun dışında, garajın benim tarafında ve simülatörde olacak mühendislik ekibiyle tanıştım. İşimizi nasıl yaptığımızı öğrendik. Onların ve benim nelere dikkat ettiğimizi öğrendik." dedi.

Albon, F1'e dönüşü öncesinde takım içerisinde rahat hissettiğini söyledi.

Albon, "F1'deki üçüncü senem olacak ancak bu süreçte çok fazla deneyim kazandığımı düşünüyorum. Buraya gelirken çaylak değildim. Ne yaptığımı ve ne istediğimi biliyorum."

"Beni dinleyecek olan bu takımla çalışacak olmam harika. Birbirimizi dinleyeceğiz ve araçtan maksimumu almaya çalışacağız." dedi.

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