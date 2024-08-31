Tartışmalı bordür değişiklikleri, Monza'yı gerçekten nasıl değiştirdi?

Monza pistinde yapılan 21 milyon Avroluk iyileştirme, Formula 1'in 2024 İtalya Grand Prix'si öncesinde önemli bir tartışma konusuydu. Bu tartışmalı bordür değişikliklerinin gerçek etkisini pist kenarından görme şansımız oldu.

Motorsport.com, bordür taşları alçaltılıp düzleştirildikten sonra araçların Monza'nın arka düzlüğüne açılan üç bölümlü virajı nasıl aldıklarını görmek için ünlü Ascari şikanına gitti.

Perşembe günkü medya gününde bu konu F1 pilotları arasında büyük bir tartışma konusu olurken, RB pilotu Daniel Ricciardo "artık çok düz" derken, Mercedes pilotu George Russell bu değişikliklerin "pilotlara virajı kesme fırsatı sunacağını" söyledi.

Padoğun üst kısmından çıkıp Alpine'in Mercedes motor müşterisi olma fikrini protesto eden Renault motor personelini gözlemledikten sonra 1. viraja giden uzun yürüyüşten çıkmak için sert bir sağa döndük ve Ascari'ye ulaşmak için yola devam ettik.

Lombardiya'da yakıcı yaz sonu güneşinin altında ilerlerken, pist yorumcuları Andrea Kimi Antonelli'nin ilk turları hakkında gerçekten heyecanlanıyorlar. İlk turunda Russell'ın Mercedes W15'ini zirveye taşıdığında ateş yükseliyor ancak tam olarak Ascari'ye vardığımızda ikinci turunda Parabolica bariyerlerine çarpınca ortalık sakinleşiyor.

13 dakikalık bir gecikmeden sonra, nihayet sürücülerin 2023'teki eski bordür çizgilerine kıyasla burada nasıl daha fazla bordüre çıktıklarını görebiliyoruz. Bunlar, sürücülerin yörüngelerini tutturmak için lastiklerini geçirmeye çalıştıkları ana bordürlarden hafifçe aşağıya doğru inen drenajlara sahipti.

Yeni bordür sürüşü özellikle Ascari virajının ikinci ve üçüncü bölümleri için geçerli - araçlar ilk solda hâlâ geniş kalıyor çünkü bu, daha uzun olan ikinci bölüme daha iyi hız taşıyabilecekleri anlamına geliyor.

Aston Martin Vantage Güvenlik Aracı Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Lando Norris ilk başlarda dikkat çekiyor - üçüncü apekste bordürlere diğer öndeki sürücülerden ve özellikle takım arkadaşı Oscar Piastri'den çok daha sert giriyor. Ancak Norris'in Perşembe günü korkulduğu gibi bu noktada aşırıya kaçtığı söylenemez. Ne pist limitlerini riske atıyor, ne de pist kenarındaki seyir zevkini azaltıyor gibi görünüyor.

Seansın büyük bölümünde Williams pilotlarının Ascari kompleksi boyunca her seferinde hızlı turlarında nasıl zorlandıkları dikkatimizi çekiyor.

Seansın yarısını hemen geçtikten sonra Alex Albon, ikinci ve üçüncü Ascari apeksleri arasında etkileyici bir şekilde arkadan büyük bir kopmayı kurtarırken, yeni - ve geçici - takım arkadaşı Franco Colapinto o kadar çok kayıyor ki aracı neredeyse Ascari'de sürükleniyor. Ancak bu Williams için zaman çizelgelerinde fazla bir ceza getirmiyor, çünkü Albon yine de 1. antrenmanı sekizinci sırada bitiriyor.

Seans sona ererken, Mercedes'in Lewis Hamilton'ın aracında yaptığı değişiklikler, aracın üç bordürden geçtikten sonra arka tabanından kıvılcım çıkarması anlamına geliyor, ancak yedi kez dünya şampiyonu tam olarak onlara sert bir şekilde saldırmıyor. Ne de olsa bunlar hâlâ zemin etkili F1 araçları.

Max Verstappen, yeni ve kullanılmış lastiklerle farklı zorluklar yaşandığına dair kullanışlı bir örnek sunuyor. 1. antrenman seansının zirvesine yerleşecek olan 1:21.676'lık dereceyi yaparken, Red Bull Ascari'nin her bölümünde tamamen yere sağlam basıyor - sıranın çıkışındaki bakış açımızdan görebildiğimiz iki sonraki apeks arasında sanki virajlar boyunca düz çizgi yörüngelerindeymiş gibi geçiyor.

Buna karşın, Piastri ve Hamilton'ın seans sonundaki uzun turları tamamlarken direksiyonu düzenli olarak kullanmaları gerekiyor. İlk pilot, Ascari'nin ilk bölümünde, bitime 20 dakika kala rüzgar arttığında McLaren'iyle boğuşuyor gibi görünüyordu, ancak uzun turunun sonuna gelindiğinde, ikinci ve üçüncü apeksler arasında da her seferinde arkası düzenli olarak kıpırdıyor.

Bu aşamada, Ascari bordür değişikliklerinin Monza gösterisini mahvedeceği ve F1'in henüz kurtulduğunu düşündüğü pist limitleri kabusunu yeniden alevlendirme riski taşıdığı endişesinin biraz abartıldığı görülüyor. Sürücüler artık bordürlerde sürebiliyorlar - ancak pist kenarındaki manzara 2023'te buraya geldiğimiz zamana kıyasla çok az farklı görünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlginç bir şekilde, Verstappen'in 2024'te Ascari'deki en hızlı turunda minimum hızı 108,7 mil/saat iken, 2023'te 113,7 mil/saatti.

Veriler ayrıca Verstappen'in Ascari'nin ilk apeksinden sonra 2023'te bu aşamada yaptığından biraz daha uzun süre gazdan uzak kaldığını gösteriyor - çünkü tekrar gaza basmadan ve kompleksin geri kalanında bunu sabit tutmadan önce aracın yeni bordürlere daha geniş bir şekilde fırlamasını bekliyordu.

Ancak unutmayalım ki bunlar sadece ilk antrenman seansında gördüklerimiz. Sıralamalarla birlikte hız arttıkça, durumda bazı değişiklikler olabilir...