Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
FP1:
09 Saat
:
51 Dakika
:
06 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
261 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"

Ekleyen:
, Editör

Bahreyn GP öncesi konuşan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, orta gruptaki mücadelenin çok yakın olduğunu ve sezonun heyecanlı geçeceğini belirtti.

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"

Sezon öncesi testlerinde McLaren, Alpine, Aston Martin, Ferrari, AlphaTauri ve hatta Alfa Romeo'nun birbirlerine çok yakın olduğu görülmüştü.

Özellikle AlphaTauri'nin geçen yıla kıyasla iyi bir adım attığı gözlemlenirken, Pierre Gasly, Bahreyn GP öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Monza'da ilk F1 zaferini alan genç pilot, "Sezona çok iyi hazırlandık ve testlerde harika bir iş çıkardık. En çok mesafeyi bizle Alfa Romeo tamamladı. Şahsen aracın hissiyatını beğendim, ancak ne kadar hızlı olduğumuzu değerlendirmek hâlâ çok zor, çünkü diğerlerinin ne kadar yakıtla çalıştığını bilmiyoruz."

"Bu yıl testlerden sonra 2020'ye göre araçtan çok daha memnunum ancak yapmamız gereken daha fazla iş var. Bu hafta sonu pek çok cevap alacağız ve farklı pistlerde geçirdiğimiz üç veya dört yarıştan sonra her şeyi kesin olarak öğreneceğiz. Gridin ortasındaki mücadele yine çok çetin olacak, bu yüzden araçtan en iyi şekilde faydalanmak yine çok önemli olacak. Birkaç takım yine 0.2 veya 0.3 saniye içinde olursa şaşırmayacağım."

"Rakiplerimiz kışın çok çalıştı. Ferrari, hem motoru hem de aracını geliştirdi. McLaren, Mercedes motoruyla artık daha hızlı. Muhtemelen Aston Martin de gelişti. Umarım geçen yıla göre eleme sıralama turlarının son bölümüne daha sık kalırız. Ama her şey bize bağlı değil. Birkaç gün içinde çok şey öğreneceğiz."

Honda hakkındaki soruya Gasly, "Honda, güç ünitesini geliştirmek için çok fazla çaba harcadı. Yeni ünitenin dayanıklılığından çok etkilendim. Her şey testlerde kusursuz şekilde çalıştı. Motor daha güçlü hale geldi, ki bu harika bir şey, ancak sürücüler her zaman daha fazlasını istiyorlar."

"Honda çok çalışıyor ve bu sezon başarılı olmak istiyor. Bu, Red Bull Racing ile şampiyonluğu kazanmak için son şansları, bu yüzden eminim Abu Dabi'deki son tura kadar ellerinden geleni yapacaklar." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

Önceki haber

Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Şu anda en hızlı araca sahip değiliz"

6s
2
Formula 1

Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"

16s
3
Formula 1

Sainz, Ferrari'ye adapte olmak için kaç yarışa ihtiyacı olduğundan emin değil

9s
4
Formula 1

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

3 ay
5
GENEL

26-28 Mart Yarış Programı

10s
Son Haberler
Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"
F1

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"

4s
Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek
F1

Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

4s
Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"
F1

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"

5s
Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"
F1

Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"

5s
Alpine'le F1'e dönen Alonso, henüz "%100 performansına" ulaşamamış
F1

Alpine'le F1'e dönen Alonso, henüz "%100 performansına" ulaşamamış

5s
Son Videolar
McLaren MCL35M difüzör kanatları 01:00
Formula 1
5s

McLaren MCL35M difüzör kanatları

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si 01:47
Formula 1
7s

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si

Max Verstappen'in ilk F1 galibiyetinin arkasındaki hikaye | Red Bull'un Gerçek Yüzü 07:13
Formula 1
7s

Max Verstappen'in ilk F1 galibiyetinin arkasındaki hikaye | Red Bull'un Gerçek Yüzü

Pirelli, Formula 1'deki 400. Grand Prix'sini kutluyor 01:45
Formula 1
7s

Pirelli, Formula 1'deki 400. Grand Prix'sini kutluyor

Arnoux: 15:04
Formula 1
24 Mar 2021

Arnoux: "Lauda ve Regazzoni'nin Ferrari'siyle Monako'da"

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"
Formula 1 / Son dakika

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"

Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"

Ocon, Bahreyn GP için "iyimser"
Formula 1 / Son dakika

Ocon, Bahreyn GP için "iyimser"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Şu anda en hızlı araca sahip değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Şu anda en hızlı araca sahip değiliz"

Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"

Sainz, Ferrari'ye adapte olmak için kaç yarışa ihtiyacı olduğundan emin değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'ye adapte olmak için kaç yarışa ihtiyacı olduğundan emin değil

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

26-28 Mart Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

26-28 Mart Yarış Programı

Vettel: ''Aston Martin AMR21'de rahat hissediyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: ''Aston Martin AMR21'de rahat hissediyorum"

Vettel, yeni Formula 1 aracının ismini ‘Honey Ryder’ koydu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, yeni Formula 1 aracının ismini ‘Honey Ryder’ koydu

Russell, gençleri temsil etmek için GPDA Direktörü olmuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, gençleri temsil etmek için GPDA Direktörü olmuş

Son Haberler

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"

Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"

Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.