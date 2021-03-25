Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"

Sezon öncesi testlerinde McLaren, Alpine, Aston Martin, Ferrari, AlphaTauri ve hatta Alfa Romeo'nun birbirlerine çok yakın olduğu görülmüştü.

Özellikle AlphaTauri'nin geçen yıla kıyasla iyi bir adım attığı gözlemlenirken, Pierre Gasly, Bahreyn GP öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Monza'da ilk F1 zaferini alan genç pilot, "Sezona çok iyi hazırlandık ve testlerde harika bir iş çıkardık. En çok mesafeyi bizle Alfa Romeo tamamladı. Şahsen aracın hissiyatını beğendim, ancak ne kadar hızlı olduğumuzu değerlendirmek hâlâ çok zor, çünkü diğerlerinin ne kadar yakıtla çalıştığını bilmiyoruz."

"Bu yıl testlerden sonra 2020'ye göre araçtan çok daha memnunum ancak yapmamız gereken daha fazla iş var. Bu hafta sonu pek çok cevap alacağız ve farklı pistlerde geçirdiğimiz üç veya dört yarıştan sonra her şeyi kesin olarak öğreneceğiz. Gridin ortasındaki mücadele yine çok çetin olacak, bu yüzden araçtan en iyi şekilde faydalanmak yine çok önemli olacak. Birkaç takım yine 0.2 veya 0.3 saniye içinde olursa şaşırmayacağım."

"Rakiplerimiz kışın çok çalıştı. Ferrari, hem motoru hem de aracını geliştirdi. McLaren, Mercedes motoruyla artık daha hızlı. Muhtemelen Aston Martin de gelişti. Umarım geçen yıla göre eleme sıralama turlarının son bölümüne daha sık kalırız. Ama her şey bize bağlı değil. Birkaç gün içinde çok şey öğreneceğiz."

Honda hakkındaki soruya Gasly, "Honda, güç ünitesini geliştirmek için çok fazla çaba harcadı. Yeni ünitenin dayanıklılığından çok etkilendim. Her şey testlerde kusursuz şekilde çalıştı. Motor daha güçlü hale geldi, ki bu harika bir şey, ancak sürücüler her zaman daha fazlasını istiyorlar."

"Honda çok çalışıyor ve bu sezon başarılı olmak istiyor. Bu, Red Bull Racing ile şampiyonluğu kazanmak için son şansları, bu yüzden eminim Abu Dabi'deki son tura kadar ellerinden geleni yapacaklar." yanıtını verdi.