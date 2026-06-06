Leclerc: "Şu anda aracın istikrarı son derece yanıltıcı"
Charles Leclerc, son iki hafta sonudur araçta yaşadığı istikrarsızlık ve köklü sorunlar nedeniyle limitleri kestirmekte zorlandığını dile getirdi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Kendi evindeki Monako GP’nin sıralama turlarında geçici olarak pole pozisyonunu almasına rağmen Q3 seansının kritik son anlarında bariyerlere çarparak dördüncü sıraya gerileyen Charles Leclerc, sıralama turlarının ardından araçtaki sorunlara dikkat çekti.
Yaşadığı çarpma anını ve SF-26'daki denge sorunlarını değerlendiren Leclerc şunları söyledi: "Buradaki sonucum tek bir nedene bağlı değil, birçok faktörün birleşimi.”
“Hata sadece benden kaynaklandığında bunu açıkça söylerim ama bugün durum farklıydı. Öncelikle son iki hafta sonumuz, özellikle benim aracımdaki sorunlar yüzünden, çok karmaşık geçti.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Şu anda araçta gerçekten çok zorlandığım spesifik bir sorun var. Sanırım bunun çözümünü bulduk ama işe yarayıp yaramadığını görmek için Barselona'yı beklemem gerekecek.”
“Şu anda aracın istikrarı son derece yanıltıcı. Bu durum Q3'te aracın limitlerini tam olarak anlayamamama neden oldu ve evet, zorlarken aşırıya kaçtım.”
“Bu pisti çok seviyorum, takvimdeki favori pistim. Ancak böyle bir pistte sadece hızlı olmak yetmez, kendinizden emin olmanız ve araca da güvenmeniz gerekir.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Aracı tam istediğimiz gibi konumlandırmak için nasıl tepki vereceğini iyi bilmeliyiz ki avantaj elde edebilelim. Bu konu tüm hafta sonu boyunca benim için büyük bir zorluk oldu.”
“Frene bastığımda virajın sonunda nerede duracağımı gerçekten kestiremiyordum. Montreal'de de aynısı olmuştu, şimdi Barselona'da çözümü deneyeceğiz.”
“Araçtaki hasar konusundaysa henüz takımla konuşmadım ama yarını etkileyecek büyük bir sorun olduğunu sanmıyorum."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti
Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"
Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar