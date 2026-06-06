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Formula 1 Monako GP

Leclerc: "Şu anda aracın istikrarı son derece yanıltıcı"

Charles Leclerc, son iki hafta sonudur araçta yaşadığı istikrarsızlık ve köklü sorunlar nedeniyle limitleri kestirmekte zorlandığını dile getirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Kendi evindeki Monako GP’nin sıralama turlarında geçici olarak pole pozisyonunu almasına rağmen Q3 seansının kritik son anlarında bariyerlere çarparak dördüncü sıraya gerileyen Charles Leclerc, sıralama turlarının ardından araçtaki sorunlara dikkat çekti. 

Yaşadığı çarpma anını ve SF-26'daki denge sorunlarını değerlendiren Leclerc şunları söyledi: "Buradaki sonucum tek bir nedene bağlı değil, birçok faktörün birleşimi.” 

“Hata sadece benden kaynaklandığında bunu açıkça söylerim ama bugün durum farklıydı. Öncelikle son iki hafta sonumuz, özellikle benim aracımdaki sorunlar yüzünden, çok karmaşık geçti.” 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Şu anda araçta gerçekten çok zorlandığım spesifik bir sorun var. Sanırım bunun çözümünü bulduk ama işe yarayıp yaramadığını görmek için Barselona'yı beklemem gerekecek.”

“Şu anda aracın istikrarı son derece yanıltıcı. Bu durum Q3'te aracın limitlerini tam olarak anlayamamama neden oldu ve evet, zorlarken aşırıya kaçtım.” 

“Bu pisti çok seviyorum, takvimdeki favori pistim. Ancak böyle bir pistte sadece hızlı olmak yetmez, kendinizden emin olmanız ve araca da güvenmeniz gerekir.” 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Aracı tam istediğimiz gibi konumlandırmak için nasıl tepki vereceğini iyi bilmeliyiz ki avantaj elde edebilelim. Bu konu tüm hafta sonu boyunca benim için büyük bir zorluk oldu.” 

“Frene bastığımda virajın sonunda nerede duracağımı gerçekten kestiremiyordum. Montreal'de de aynısı olmuştu, şimdi Barselona'da çözümü deneyeceğiz.” 

“Araçtaki hasar konusundaysa henüz takımla konuşmadım ama yarını etkileyecek büyük bir sorun olduğunu sanmıyorum."

 

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