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Formula 1 Monako GP

Wolff: "Russell sıralama turlarında araca hiç güvenemedi"

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Monako GP sıralama turlarında geride kalan George Russell'ın araçta yol tutuşu hissetmediğini belirtti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Sıralama turlarının ardından Sky Sports F1'e konuşan Takım Patronu Toto Wolff, Russell’ın seans boyunca yaşadığı zorlukları anlattı. 

"George sıralama turlarında araca hiçbir zaman güvenemedi.” 

“Sıralama turları onun için biraz talihsiz başladı. Aslında üçüncü antrenman seansı gayet iyiydi ancak bir kez performansın gerisinde kalıp güveninizi kaybettiğinizde, bunu tekrar yakalamak çok zor oluyor.”

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Bence bir seans daha olsaydı o da ön sıralarda veya oraya yakın bir yerde olurdu.”

“Ancak araçta hiçbir şekilde yol tutuş yoktu. Monako'da yol tutuş olmaması demek, aracı limitlerine kadar zorlayamazsınız demektir."

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