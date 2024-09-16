Bearman, ikili mücadelesinde Hamilton'ın adil sürüşüne güvenmiş

Haas pilotu Ollie Bearman, Formula 1'in 2024 Azerbaycan Grand Prix'sindeki son mücadeleleri sırasında Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın kendisini duvara itmeyeceğini hissettiğini söyledi.

Bearman, Bakü'deki yarışın ikinci yarısında 23 tur boyunca Hamilton'ı arkasında tutarken, yarışın sondan bir önceki turunda Sergio Perez ve Carlos Sainz'ın kaza yapmasıyla ikisi de puan alma pozisyonlarına yükseldiler.

Son 10 tur başladığında, Bearman Franco Colapinto'nun Williams'ını kovalarken, Hamilton nihayet geçmek için 1. virajda atak yaptı ve genç vatandaşını geride bıraktı.

Hamilton'ın hamlesi sorulduğunda Bearman, "Dışarıdan dolandığınızda size alan bırakacağını biliyorsunuz ki bu güzel bir duygu."

"1. virajda olduğu gibi, beni duvara sıkıştırmayacağını biliyordum ki bu diğer sürücülerde biraz daha az emin olduğum bir şey."

"Bu güzel bir duygu ve onunla yarışırken her zaman çok temiz ama zordu." dedi.

Bearman tek pit-stoptan Hamilton'ın birkaç saniye önünde dönmüştü ve aralarındaki fark çok azdı.

Bearman, "Franco'yu geçmek için birkaç tur boyunca gerçekten çok zorladım ve lastiklerim gerçekten ısınmaya başlamıştı."

"Tam da o noktada üzerime atladı ve beni kolayca geçebildi."

"Ondan sonra, birkaç tura ihtiyacım vardı ve onu tekrar yakaladım ve neredeyse DRS'yi tekrar yakalıyordum."

"Geçmesine izin vermem can sıkıcı ama arkada böyle bir adam varken küçük hatalar yapamazsınız." dedi.

Oliver Bearman, Haas VF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

Bearman, Perez/Sainz kazasının ardından Hamilton'la birlikte Nico Hulkenberg'i geçti. Hulkenberg, yaşanan kazadan sonra pist üstüne dağılan parçalardan geçtiği için aracına hasar verdiğinden endişe duyuyordu.

Hulkenberg daha sonra ise 15. viraja yaklaşırken duvara çarptı ve lastiğine hasar verdiğinden endişe duydu. Son anlarda yaşananlar, Alman pilotun ekstra pozisyonlar kaybetmesine neden oldu.

Bearman, "Tekrar yeşil yandı ve Lewis ile onu yakalamayı başardım."

"Bu bir geçişti. Onun için üzgünüm. Aynı zamanda pozisyonunu Franco'ya kaptırmak gibi bir sorunu vardı ama puanı aldığım için mutluyum." dedi.

Bearman, Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerine geçerek Cidde'de elde ettiği yedinciliğin ardından bu başarının "kesinlikle harika" olduğunu düşünüyor.

Berman şöyle ekledi: "Zor bir yarıştı. Öndeki kaza yaşanana kadar puan alabilecek durumda değildim."

"Araç gerçekten hızlıydı ve dürüst olmak gerekirse ben de çok hızlıydım, sadece ilk bölümde çok hızlı sürmediğim için çok zaman kaybettim. Lastiklerden çok fazla tasarruf ediyordum ve bu gerçekten gerekli değildi."

"2. antrenmandaki deneyimimi yarışa çok fazla taşıdım ama yarışta pist o kadar farklı ki o seanstaki uzun turları neredeyse unutup yeniden başlayabiliyorsunuz. Bunu tecrübeye bağlıyorum."