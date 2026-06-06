Hadjar: "Karışık bir seans oldu, Q3'te ritmi kaybettim"
Isack Hadjar, Monako Grand Prix'si sıralama turlarının Q3 bölümünde ciddi hatalar yaptığını ve tempo kaybı yaşadığını söyledi.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Isack Hadjar, Monako'daki sıralama turlarını Ferrari pilotlarının gerisinde beşinci sırada tamamladı.
Cumartesi gününün ardından verdiği demeçte genç pilot, özellikle Q3'te aracın hissiyatının Q2'ye göre belirgin şekilde kötüleştiğini ve bu nedenle güçlü bir sonuç elde etme şansını kaybettiklerini ifade etti.
Hadjar, "Kesinlikle karışık duygulara sahibim."
"Bence iyi bir geri dönüş yaptık ama sıralama çok dağınık geçti, çok fazla hata yaptık. Q3 için yeterli hazırlığı yapamadık."
"Q3'te araçla kötü bir hisse sahiptim ve Q2'ye göre daha yavaştım."
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Öndeki gruptan yaklaşık 0.5 saniye gerideydim, bu yüzden büyük bir adım atmak çok zordu." dedi.
Yarışa iyi bir pozisyondan başlayacaklarını hatırlatan Hadjar, Monako'nun sürprizlere açık yapısına dikkat çekti.
"Ön taraftaki farklar ve start performansındaki değişiklikler göz önüne alındığında ilk virajda bazı fırsatlar doğabilir."
"Eğer sorun yaşamazsak, podyum bile mümkün olabilir."
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