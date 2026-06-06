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Formula 1 Monako GP

Piastri: "Son sektörde hata yapmasam da sonuç değişmezdi"

Oscar Piastri, Monako Grand Prix'sinde McLaren'ın saf tempo açısından rakiplerinin gerisinde kaldığını kabul etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

McLaren pilotları, Monako GP sıralama turlarında rakiplerinin gerisinde kalarak yedinci ve sekizinci sıraları elde ettiler. 

Oscar Piastri, hafta sonunda özellikle cuma gününün zor geçtiğini, cumartesi günü ise araç dengesinde iyileşme yakaladıklarını ancak buna rağmen farkı kapatamadıklarını söyledi.

McLaren pilotu, "Saf tempo açısından uzun zamandır rakiplerimize kıyasla bir saniye kadar geride kalmamıştık."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Dün zor bir gündü. Bugün için aracı geliştirdik ama hâlâ yarım saniye gerideyiz."

"Öndeki gruba kıyasla performans olarak eksik kalıyoruz ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor."

"Elbette son sektörde zaman kaybettim ama yine de sonuç değişmezdi."

"Yani son birkaç virajda mükemmel sürseydim belki George'a biraz daha yaklaşabilirdim ama yine de yedinci olurdum." şeklinde konuştu. 

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