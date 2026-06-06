Montoya: "Hamilton, Leclerc'e zihinsel açıdan büyük darbe vurabilir"
Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton'ın Monako GP'de takım arkadaşı Charles Leclerc üzerinde ciddi bir baskı kurma fırsatına sahip olduğunu düşünüyor.
Charles Leclerc kısa süre önce Ferrari ile uzun vadeli geleceğini güvence altına alan çok yıllık yeni sözleşmeye imza atmış olsa da, Monakolu pilot evindeki yarışa zorlu bir dönemin ardından geliyor.
Yeni sözleşmesinin açıklanması, Kanada GP'sinde yaşadığı ve kariyerinin 'en kötü hafta sonu' olarak nitelendirdiği performansın hemen sonrasına denk gelmişti.
Garajın diğer tarafında ise Lewis Hamilton, Ferrari ile elde ettiği en iyi sonucun moraliyle Monako GP'ye geliyor. Yedi kez dünya şampiyonu pilot, Kanada GP'sini ikinci sırada tamamlayarak dikkat çekmişti.
Montoya'ya göre bu hafta sonu, Hamilton için takım arkadaşı üzerinde baskı kurmak adına önemli bir fırsat sunuyor.
Montoya, F1 TV'ye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Hamilton gerçekten çok iyi bir konumda çünkü başarılı geçtiği bir cadde pistinin ardından bir başka cadde pistine geliyor. Charles'ın yeni bir sözleşmesi var ve bu, onu yenmek ve üzerinde büyük baskı kurmak için mükemmel bir fırsat."
"Charles'ın sözleşmesinin muhtemelen Kanada'dan önce imzalandığını varsayıyorum. Yeni sözleşme imzalıyorsunuz, ardından kötü bir hafta sonu geçiriyorsunuz ve sonra bu sözleşme açıklanıyor. Eğer Lewis burada onu yenebilirse, bu çok büyük bir olay olur. Zihinsel açıdan ciddi bir darbe olur."
"Evet, Charles burada gerçekten çok iyi ama yanında yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotun bulunduğunu da unutmamak gerekiyor."
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
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