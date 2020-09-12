Hamilton: "Gelişmem gereken alanlarda arka planda çalıştım"

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, Mugello'da gerçekleştirilen tüm antrenman seanslarında en hızlı isim olmasının ardından sıralamaların ilk seansında da zaman tablosunun zirvesinde yer aldı.

Ancak Hamilton, 2. seansta en hızlı isim olmasının ardından 3. seansta da en hızlı turu atarak bu sene 7. kez pole pozisyonunu kazandı.

Hamilton, "Evet, burası gerçek bir pist. Dürüst olmak gerekirse dün tüm gün boyunca Valtteri daha hızlıydı. Bu sabah ve Q1'de dahi hızlıydı. Arka planda çizgilerimi iyileştirmek, ayarlarımı iyileştirmek için çalışıyorum. Mühendislerim ve mekanikerlerim harika iş çıkardılar. Sonunda ihtiyacım olan turu atabildim."

"En sonunda sanırım rüzgar şiddetlendi. Daha hızlı gidemedim ancak yine de gerekli işi yapmış olduk."

Pole pozisyonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Burada sürüş yapmak çılgınca bir şey. İnsanlar gördü mü bilmiyorum, eminim televizyondan görmüşlerdir ancak 6, 7, 8 ve 9. virajları 280, 290 km/s hızla dönüyorsunuz. O bölümde maruz kaldığınız G kuvveti çok yüksek. 8 ve 9. virajları dönerken bu kuvvet gittikçe artıyor."

"Gelişmem gereken yerler 1., 2. ve 10. virajlardı. Sıralamalar başladıktan sonra bunu başardım. Valtteri harika bir iş çıkararak beni zorladı. Pole pozisyonunda olduğum için gerçekten mutluyum." dedi.