Bottas: “Sarı bayraklar son turumu mahvetti”

Mercedes sürücüsü, tüm antrenman seanslarını ve sıralama turlarının ilk bölümünü ilk sırada tamamlamıştı.

Ancak sıralama turlarının son bölümünde önündeki Esteban Ocon'un spin atmasıyla beraber yavaşlamak zorunda kalan Bottas, turunu geliştiremedi ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın arkasında kaldı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Bottas, “Sarı bayraklar, turumu kesinlikle mahvetti. Kazanabileceğim çok zaman vardı. Ve her şeyi doğru yapmak için bekliyordum.”

“İlk denemem fena değildi, ama mükemmel değildi. Yani son turu sabırsızlıkla bekliyordum, ancak fırsatım olmadı.”

“Hayal kırıklığı oldu, çünkü tüm hafta sonu boyunca hız iyiydi.”

“Hafta sonuna gelirken, yarışın çok eğlenceli geçeceğini düşünmüyorduk. Ancak antrenman seanslarında, pistin çok geniş olması ve farklı viraj çizgilerinin izlenebilmesiyle kirli havadan kaçınabileceğimizi gördük. Bu yüzden yarış güzel olabilir.”

“Start noktasından ilk viraja kadar uzun bir mesafe var. Umarım rüzgar startta önden eser ve bana fayda sağlar.” ifadelerini kullandı.