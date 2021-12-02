Hamilton: "Bu seneki şampiyonluk mücadelesi farklı"

Mercedes bitime iki yarış kala Red Bull'un 5 puan önünde ilk sırada yer alırken, Max Verstappen de 8 puanlık bir üstünlüğe sahip. Bu hafta sonu, Suudi Arabistan'da kurulan Cidde Cadde Pisti'ndeki ilk yarış gerçekleştirilecek.

Pistin hızlı yapısı ve tam gaz geçilen mesafe sayısı nedeniyle yarışın favorisi Mercedes ve Lewis Hamilton.

Hamilton, Suudi Arabistan GP öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında, "Araca geçmek için heyecanlıyım ve savaşmak için iki yarışımız olduğu için de minnettarım."

"Takım elinden geldiğince sıkı çalışıyor, kendimi harika hissediyorum." dedi.

Hamilton yaptığı simülatör çalışmalarının ardından hafta sonundan beklentisi hakkında, "Bilmek zor. Bence elimizden gelen en iyi şekilde hazırlandık. Bizi izleyen insanlar bizim bu simülasyonlara sahip olduğumuzu duyuyorlar ama piste çıkana kadar tutuşun nasıl olacağını bilmiyoruz."

"Pist oldukça kirli görünüyor ama yüzey Silverstone'dan çok farklı durmuyor. Uzun düzlükler, virajlar var, her şey simülatörden biraz farklı. Birçok pistin mükemmel taramaları var ama burası pistin nasıl olacağına dair bir tahmin gerektiriyor. Yani bilinmeyen birçok şey var ve hiçbirimiz yarın piste çıkana kadar bilemeyeceğiz." dedi.

Yedi kez dünya şampiyonu, bu sezon rekor sekizinci şampiyonluğunu almak için Verstappen ile mücadele içerisinde.

Hamilton şampiyonluk mücadelesi hakkında, "Bu bir açıdan farklı çünkü inanılmaz derecede yakın iki takım var."

"Farklı çünkü bir takım olarak keşfedilmemiş bir bölge için savaşıyoruz ve şimdiye kadar hiç kimse, bir takım veya sürücü, sekiz şampiyonluk kazanmadı. Yani bu oldukça taze ve yeni."

"Diğer taraftan ise hiç olmadığım kadar rahatım çünkü uzun zamandır buralardayım, bu benim ilkim değil. İlk şampiyonluğumda, hatta ikinci ve üçüncü şampiyonluğumda nasıl olduğumu hatırlıyorum. Uykusuz geceler ve buna benzer bir sürü şey, oysa şimdi kendimden çok daha eminim ve kendimi her zamankinden daha iyi kontrol ediyorum."

"Bu yüzden geçmişteki hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimi biliyorum ama yapabileceğim tek şey önümde olana elimden gelenin en iyi şekilde hazırlamak ve bunu yaptığımı biliyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, on the grid Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Brezilya'da yaşanan zorlukların şimdiki performansına katkısı sorulan Hamilton, "Bakın, dünyadaki herhangi biri zorluklarla karşılaşırsa, rekabetçi bir insansa ve inanmaya devam ediyorsa, o dirence karşı savaşır. Hayırı cevap olarak kabul etmez ve asla pes etmez."

"Kariyerim boyunca, muhtemelen herkesin kendince yaşadığı gibi, bunu deneyimlediğim için minnettarım. Bu herkes için farklıdır ancak deneyimlerimden aldığım dersler için gerçekten minnettarım."

"Bu ihtiyacım olan bir sonraki vitese geçmeme, asla pes etmememe ve Brezilya gibi imkansız göründüğünde bile yapabileceğimize inanmama yardımcı oluyor. Bir takım olarak hepimiz işimizde, bu pozitif düşünceyi benimsedik. Hiç kimse ara vermedi, kimse geri adım atmıyor veya şüphe duymuyor. Sadece işlerini yapıyorlar, odaklanıyorlar ve bu harika bir takım çalışması oldu." dedi.