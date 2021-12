Verstappen: "Bu seneki deneyimlerim beni değiştirmedi"

2021 sezonunda, Formula 1 kariyerinde ilk defa şampiyona mücadelesine giren Verstappen, sezonun bitimine iki yarış kala sürücüler şampiyonasında Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 8 puan önünde yer alıyor.

Hollandalı pilot, İngiliz rakibinin 18 puan önünde yarışı bitirmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edebilir.

Bu seneki deneyimlerinin kendisini değiştirip değiştirmediği sorusunu yanıtlayan Verstappen, "Hayır, kendimi farklı hissetmiyorum."

"Tabii ki bizim için iyi bir sene oldu. Pek çok iyi an yaşadık. Bu da daha keyifli geçmesine neden oluyor. Geçen sene benim için çok sıkıcıydı. Çünkü her zaman üçüncü oluyordum, pit stop yapıyordum ve gene üçüncü oluyordum. Yapabileceğim ekstra bir şey yoktu."

"Tabii ki de bu şekilde yarışmak istemezsiniz ancak bir takım dominant olduğunda böyle şeyler olabilir. Ve bu nedenle ben, bizim bu sene işleri değiştirmemizin önemli olduğuna inanıyorum, aracı çok iyi geliştirmeyi başardık ve kendi açımızdan bu şampiyonluk savaşı içerisinde olmamız çok etkileyici."

"Ben de son iki yarıştan keyif almaya çalışacağım çünkü şampiyonayı nerede bitirdiğimiz önemli değil, takım olarak çok iyi bir sezon geçirdik." dedi.

Şu ana kadar şampiyonluk savaşında Verstappen, deneyimli rakibi Hamilton'a karşı hem pist üstü sonuçları kısmında, hem de psikolojik kısmında etkileyici bir performans ortaya koydu.

Hamilton açıklamalarında, daha önce şampiyona mücadelesi deneyimi olmasının ona yardımcı olduğunu belirtmişti. Kendisinin bu eksikliğe sahip olmasının durumu nasıl değiştirdiği konusunda Verstappen, "Bence bu gayet doğal bir şey."

"Kariyerinizin o noktasında yer aldığınızda, tabii ki de ilk veya ikinci mücadelenize göre daha iyi bir hazırlığa sahip olursunuz. Lewis de ilk şampiyonluğu için mücadele ettiği ana göre daha iyi bir durumdadır, bunun doğal bir gelişim olduğunu düşünüyorum ve bu da çok normal."

"Ben de şu anda kendimi, Formula 1'e ilk geldiğim ana göre daha hazırlıklı ve daha deneyimli hissediyorum."

"Ancak bunun büyük bir fark yarattığına inanmıyorum çünkü eğer böyle olsaydı sezon boyunca bunu görüyor olurduk. Tabii ki de bir sürücü olarak her zaman bir şeyler öğrenmeye devam edersiniz: 30/35/40 yaşınızda olsanız bile."

"Bence bir sürücü olarak her zaman deneyimlerinizden ders çıkarırsınız, doğal şekilde hızlanmazsınız ancak belirli durumları daha iyi anlarsınız ve çeşitli durumlarla daha iyi ilgilenirsiniz veya kendinizi daha iyi hazırlarsınız. Ancak bu tür şeyler çok normal." dedi.

Hamilton'ın kendisini daha güçlü bir sürücü yapıp yapmadığı sorusuna ise Verstappen, "Ben kendimin, daha güçlü bir sürücü olduğumu düşünmüyorum. Bence, kendi hissiyatlarıma göre, geçen sene de çok iyi bir sezon geçirdim."

"Ancak tabii ki de ben her zaman kendime bakıyorum, neyi daha iyi yapabileceğime bakıyorum ve her sezon belirli şeyler öğreniyorum, neleri daha iyi yapabileceğimi öğreniyorum. Tabii ki de her zaman bunu gelecek sezona uygulamaya çalışıyorsunuz. Şu ana kadar da bunları hepsi işe yaradı."

"Bu sene çok istikrarlı bir sezon geçirdim ve şu ana kadar ortaya koyduğum performanslardan memnunum. Ancak ben hiçbir zaman tamamen mutlu olmayacağım."

"Bir yarış kazandığımda bile her zaman elimdekilere bakıyorum: neler daha iyi olabilirdi veya hafta sonu boyunca neler oldu. Bu nedenle her zaman önüme bakmaya çalışıyorum ve gelecek sene neler olabileceğini değerlendiriyorum."

"Ancak bana göre Lewis ile olan mücadelemiz spor için iyi oldu. Genç bir sürücü, kendini kanıtlamış bir dünya şampiyonuna, birden fazla kez dünya şampiyonu olmış birine karşı mücadele ediyor. Ve bence bu da çok heyecan verici bir şey."

"Günün sonunda benim gibi genç biriyle veya bir dünya şampiyonu ile mücadele etmeniz önemli değil, her ikisinin de iyi sürücüler olduğunu biliyorsunuz. Bir taraf daha uzun süre boyunca daha iyi bir araçta olduğu için diğerinden daha şanslı olmuş olabilir ancak bu, onun ne kadar iyi bir sürücü olduğu gerçeğini değiştirmez."

"Birbirimizi de her zaman yenmeye çalışacağız ancak şu ana kadar çok iyi bir sezon olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.