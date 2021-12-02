Bottas: "Hamilton'la beraber mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışacağız"

Valtteri Bottas, son yarışlarda bazı şanssızlıklar ve zorluklar yaşarken, bunların son örneği Katar'daydı. Fin pilot lastiğini patlattı ve ardından aracındaki hasar nedeniyle yarışı bıraktı.

Bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Bottas, şöyle dedi: "Bu gerçekten ilginç bir pist. Yüksek hızlı yerlerde pist oldukça dar ve kesinlikle herhangi bir hata için oldukça cezalandırıcı. Yani evet, gerçek hayatta nasıl olduğunu hissetmek için sabırsızlanıyorum. Bu ilginç bir pist ve performans anlamında neler olacağını tahmin etmek imkânsız. Yeni bir pist olduğu için gerçek yol tutuş seviyesini vb. şeyleri bilmiyoruz. Bu yüzden yakın olacağına eminim."

Kendisi için iyi bir sonucun ne olacağı sorusuna Bottas, "Açıkçası benim için yarışı kazanmak her zaman ana hedeftir ve eğer durum böyle değilse, o zaman mümkün olan en çok puanı almamız gerekiyor. Özellikle takımlar şampiyonası için bu konu çok önemli çünkü mücadele çok yakın. Bu nedenle sorunsuz ve umarım çok sayıda puanla takım için güçlü ve temiz bir hafta sonu geçirip, Abu Dhabi'ye iyi şekilde gidebiliriz. Bence bu hafta sonu alınabilecek en iyi sonuç bu ve aynı zamanda sorunlardan uzak durmalıyız. Çünkü bu, yeni bir pist ve pist hâlâ biraz kirli olduğu için zaman zaman dağınık geçebileceğini düşünüyorum." dedi.

Bottas, Mercedes'le 100. yarışı olacağının hatırlatılması üzerine, "Hatırlattığınız için teşekkürler! Sanırım bana söylemeseydiniz, bunu bilmiyor oldum. Sanırım Williams'ta 77 yarışım vardı ve şimdi Mercedes ile 100 yarışa çıktım. Bu güzel bir sayı. Vakit oldukça hızlı geçti. Takımla geriye sadece iki yarışım var, bu yüzden önümüzdeki iki hafta sonunda iyi performans sergilemek önemli olacak." dedi.

Bottas, Verstappen'le savaşırken, "kaybedecek şeyleri olan" tarafın Hollandalı pilot olduğu göz önüne alındığında bunun kendisi için bir avantaj olup olmayacağı sorusuna, "Bildiğiniz gibi bu şampiyonada her puan çok önemli. Hem ben hem de Lewis elimizden gelen her puanı almaya çalışacağız. Fakat aynı zamanda hepimiz birbirimize saygı duyan yarışçılarız. Şahsen, Max'in yarışta zorlamayı bırakıp puan hesabı yapmaya başlayacağını sanmıyorum. Herkes kazanmaya odaklanmış durumda. Kimsenin yarışma şeklini değiştireceğini düşünmüyorum. En iyi sonucu almak için elimizden geldiğince sert ve profesyonelce yarışacağız." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images