Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"

Hamilton bu sezon çoğunlukla, Max Verstappen ve Lando Norris gibi kendinden yaşça genç sürücüler ile mücadele etti.

Gelecek sezon George Russell'ın Valtteri Bottasın yerini alarak Mercedes'te takım arkadaşı olmasıyla da bu durum söz konusu olacak.

Ancak Hamilton, bu durumdan endişe etmiyor çünkü sıkı bir mücadelede gençlikten çok yeteneğin rol oynayacağına inanıyor.

Hamilton Sky Italia'ya, "Açıkçası bundan korkmuyorum."

"Gelecek yıl araçlar, performans açısından daha yakın olacak. Yarışlar daha çekişmeli olacak bu yüzden pilotun kabiliyeti daha ağır bir rol oynayacak. Bu yüzden F1'de kalmak istiyorum çünkü yeteneklerimi göstermek için her zaman bir fırsat olacak."

"Bizim sporumuzda bu çok kolay değil. Bazen geçmek için bir fırsat oluyor ama bu pek fazla değil. Bu yüzden hevesliyim."

"Ben takımın ilerlemesine yardımcı olabileceğime inanıyorum çünkü araçta neye ihtiyacım olduğunu ve performansın nasıl olması gerektiğini biliyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, Mercedes'teki sürecinde Bottas ve Nico Rosberg gibi iki tecrübeli sürücü ile takım arkadaşı oldu. Russell gibi genç bir pilotla takım arkadaşı olmak, yedi kez dünya şampiyonu için de yeni bir tecrübe olacak.

İngiliz sürücü takımın ileri adım atmasına yardım ederken, 23 yaşındaki genç pilotun da gelişmesine yardımcı olmak ve yeterince öz güvenli olmasını sağlamak istiyor.

Kendisi, ondan da bir şeyler öğrenmeye açık olduğunu belirtti.

Hamilton, "Russell'ın benim yanımdayken, büyümesinde önemli bir etken olmayı umuyorum."

"O şimdiden oldukça hızlı ama eminim ki benden öğrenecekleri vardır çünkü F1'de çok uzun zamandır varım. Ayrıca ben de ondan öğrenebileceğim. Genç birinden bir şeyler öğrenmekten çekinmiyorum."

"Korkum yok sadece kazanmak istiyorum. Yaş aldıkça vücudumuzda daha çok çalışmamız daha çok antrenman yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençken ise daha az." dedi.