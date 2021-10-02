Vettel: "Çevreci girişimler kayda değer olmalı, reklam için yapılmamalı"

Aston Martin F1 sürücüsü Vettel, bu sezon çevreci girişimleri hakkında sıklıkla konuştu ve çeşitli girişimlere katılarak birçok etkinlikte yer aldı.

Vettel, geçtiğimiz yıl kısıtlamaların olduğu dönemde organik tarım üzerine staj yapmıştı. Avusturya Grand Prix öncesinde bir okulda 'arı oteli' yapımına katılımda bulundu. Zandvoort ve Monza yarışları arasında ise İzlanda'ya giderek hava yakalama ve depolama tesisinin açılışında yer aldı.

Vettel ayrıca, Silverstone'da Britanya Grand Prix'sinin ardından tribünlerdeki çöpleri toplarken görüldü ve Hollanda Grand Prix'sinde gerçekleşen Extinction Rebellion protestosu öncesi, F1'in çevresel şartları düşünmesi gerektiğini söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, Rusya Grand Prix'si öncesi, F1 sürücüsü olarak konumunun, çevresel konularda mesaj vermesine yardımı olabileceğini söyledi. Kayda değer projelerde yer almanın kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Vettel, "Bu girişimleri insanlar baksın diye yapmıyorum."

"Ne yaparsam yapayım emin olduğum ilk şey, mantıklı olması, nerede olduğumuza ve yapacaklarımıza hizmet etmesi."

"Bu yüzden, arılar için yapılan girişimlerden bahsetmeliyim. Onlara, yaşamaları ve geri dönmeleri için bir yer yaptık. Bu her zaman ilk girişimimiz."

"İnsanların bununla ilgilendiğini görmek harika. Bu belki de, başkalarının da benzer şeyleri yaparak, yaptıklarını ve davranışlarını sorgulayarak, nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda insanlara ilham verir."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Önceliğim her zaman benim için kayda değer ve mantıklı olması. Ne yapılması gerektiğini söylemek harika ama bence kendin de yapıyor olmalısın."

"Aksi taktirde gerçekçi olmuyor." dedi.

Vettel, geçtiğimiz yılda çevresel konular hakkında fark edilir şekilde konuşmaya başladı. Ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Alman sürücünün Maranello'daki son zamanlarında da bu konuyla ilgilendiğini söyledi.

Binotto, "Son birkaç sezondur bu konulara karşı ilgili."

"Bunun hakkında konuşuyordu bu yüzden kesinlikle fark etmiştik. "

"Normalde yaşlandıkça bu konularla ilgilenmeye başlarsınız, onun da yaş aldıkça bu meseleye kulak kabarttığını görmek harika."

"Kesinlikle odaklanıyor ve çok emek veriyor. Bu yüzden şaşırtıcı değil ama bunu görmek harika." şeklinde yorumladı.