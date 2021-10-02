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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”

08-09-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1 etkinliğinde artık son düzlüğe girildi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, heyecanla beklenen bu büyük organizasyonu 100 bin kişinin yerinde canlı olarak izleyeceğini ve özellikle yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla 3 günlük etkinliğin Türkiye’ye 100 milyon doların üzerinde bir katkı sağlayacağını belirtti.

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, 2021 yılı takvimi kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışıyla ilgili detayların paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla düzenlenen toplantı, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz sene Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye’ye getirilen ve yılın en başarılı yarışı seçilen Turkish Grand Prix 2020 etkinliğinin ardından, Formula 1 organizasyonu bu sene tekrar Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Intercity’nin tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021’in tüm Türkiye’de ve dünyada büyük heyecan ve ilgi yarattığını söyleyen Vural Ak, “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu yeniden kazandırdığımız için çok mutluyuz. Geçen sene böylesine büyük ve güzel bir organizasyona tüm ülke olarak en güzel şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Bu sene de devletimize yük olmadan, ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Intercity İstanbul Park hem izleyicilere hem de pilotlara hız, tutku ve adrenalin dolu bir deneyim yaşatacak. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. Misafirlerimiz 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler.” dedi.

Yarışı 100 bin kişi canlı izleyecek, Türkiye’ye getirisi 100 Milyon dolardan fazla olacak

Intercity İstanbul Park’ın Formula 1 için 100 bin kişiyi ağırlayacağını söyleyen Vural Ak, “100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Yarışa özellikle İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmasıyla birlikte yurt dışından çok büyük bir ilgi var. Ülkemizin tanıtımı ve prestiji için paha biçilmez bir  fırsat  olan bu etkinlikle beraber aynı zamanda ülkemize 100 milyon dolardan fazla ekonomik  katkı sağlamayı da bekliyoruz. T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde ve yönetiminde yürüttüğümüz bu dev organizasyonu, ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum.” 

Organizasyon için bilet satın alanlara çok özel sürprizler hazırladıklarını da söyleyen Vural Ak, “Formula 1 hafta sonunda diğer bir sürpriz olarak ülkemizin en büyük otomobil sporları etkinliklerinden olan Intercity Cup yarışlarını da aynı hafta sonuna ekledik. Bu kapsamda F1 yarışının yanında, 60 Türk sporcumuzun yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, çeşitli şov ve gösteriler, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak” diye konuştu.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sizlerin de yakınen takip ettiği, Formula 1 organizasyonu 8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde, Intercity İstanbul Park’ta yapılacak. Dünya üzerinde 5 kıtadan 200 ülkedeki 250’nin üzerindeki yayıncı kuruluşun yakından takip ettiği F1 yarışlarını 2 milyarın üzerinde insan yakından takip ediyor. 2005 ile 2011 yılları arasında ülkemizde yedi kez düzenlenen bu dev organizasyon, dokuz yıl aradan sonra 2020 yılının Kasım ayında ülkemizde düzenlendi. 2020’deki organizasyonel başarıdan dolayı Intercity İstanbul Park yarış pisti, bu yıl F1 yarışlarının takvimine alındı. Takvimin en keyifli, en eğlenceli yarışlarından biri olduğunu sadece biz söylemiyoruz. Bu yorumu Formula 1 pilotları başta olmak üzere, camianın kendisinden de duyduğumuzu vurgulamak istiyorum.”

“Uluslararası düzeydeki büyük spor, sanat ve kültür etkinliklerinin seçiminde, ülkeler kadar dünyaca ünlü marka şehirler tercih ediliyor. Bizler de bir dünya markası olan İstanbul’umuzun ulaşım ve iletişim altyapılarını güçlendirerek, mega kentin marka değerinin artırılması için laf değil icraat üretiyoruz. Biz, bu şehri ve İstanbullular'ı çok seviyor, her zaman ve bu zeminde yanlarında ve yakınlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu duygularla, şahsım ve bakanlığım adına sizleri selamlıyor, 2020’de de olduğu gibi, 2021 F1 organizasyonu olarak hepimize başarılar diliyorum.”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bütün spor branşlarında en büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladığı konuşmasında;

“Dünyanın en saygın motor sporları organizasyonu olarak yaklaşık 2 milyar insana ulaşan Formula 1 İstanbul’da 100 milyon dolarlık bir ekonomik etki oluşturacağını öngörebiliriz.  İnsanların merakla ve ilgiyle takip ettiği bu spor organizasyonlarını çok önemsiyor ve değerli buluyoruz. Türkiye bütün spor branşlarında en büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip modern bir tesisleşme ve altyapıya sahiptir. Bugüne kadar üstlendiğimiz her organizasyonu da çok başarılı ve örnek teşkil edecek bir ev sahipliği ile gerçekleştirdik. Dünyanın en hızlı 20 pilotunu pistte ve onları izlemek için gün sayan 100 bin sporseveri Intercity İstanbul Park’ta ağırlayacağız. Formula 1’de insanlara ulaşarak tanıtımımızı yapacağız” dedi.

 

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