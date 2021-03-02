Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

Takımın Enstone’daki genel merkezinde düzenlenen sanal lansman etkinliğinde Alpine, bu ayın sonunda Bahreyn GP’sinde ilk yarışına çıkacak olan yeni A521 aracını tanıttı.

Renault grubu, geçtiğimiz sene sahip olduğu şirketler ve markalar arasında yeniden yapılandırmaya gitti ve bunun sonucu olarak bu sene itibariyle F1 fabrika takımının isminin Alpine olarak devam etmesine karar kıldı.

Ocak ayında Alpine, eski araçlarıyla yaptığı özel testlerde geçici renk tasarımı olarak siyah zemin üstüne Fransız bayrağının kırmızı-beyaz-mavi işlemesinin yer aldığı bir düzen tanıtmış ve adına “kış renk düzeni” demişti.

Renault geçtiğimiz senenin takımlar şampiyonasını 5. sırada tamamladı, fakat 2016’da spora yeniden fabrika takımı olarak döndüğünden beri ilk defa podyum gördü. 2020 sezonunda Renault F1 pilotları 3 kez podyuma çıktılar.

Geçtiğimiz sezon Sakhir GP’sinde 2.liği alarak ilk defa podyuma çıkan Esteban Ocon, bu sezon da Alpine’le devam edecek ve bu, takımdaki 2. yılı olacak.

Ocon’un geçen sezonki takım arkadaşı Daniel Ricciardo, McLaren’a katılmak için takımdan ayrıldığından; 2021 itibariyle yerine, 2 kez dünya şampiyonu Fernando Alonso getirildi.

Alpine A521 Fotoğraf: Alpine

2018 sezonunun sonunda F1’den ayrılan Alonso, bunun yerine spor araç kategorilerinde, IndyCar’da ve Dakar Ralli’sinde yarışmayı tercih etmişti. Bu sezon çok yıllık bir sözleşmeyle F1’e dönen Alonso, böylece Enstone merkezli ekiple 3. defa yeniden anlaşmış oldu.

Alonso ilk defa Renault’yla 2003-06 yılları arasında yarışmış ve 2005-2006 yıllarında dünya şampiyonluklarını kazanmıştı. Sonrasında tek sezonluğuna McLaren’la yarışan Alonso, 2008’de 2 yıllık bir anlaşmayla takıma dönmüş, sonrasında da Ferrari’ye geçmişti.

İspanyol pilot, geçtiğimiz ay bisiklet sürerken geçirdiği kaza sebebiyle sezon öncesi hazırlıkları geciktiğinden, Salı günü düzenlenen takım lansmanına katılamadı. Alonso’yu Alpine renkleriyle ilk defa sezon öncesi testlerinin başında görebileceğiz.

Renault takımı yeniden adlandırıldıktan sonra yönetimde de yenilemeye gitti. Eski takım patronu Cyril Abiteboul takımdan ayrılırken, eski Suzuki MotoGP patronu Davide Brivio yeni yarış direktörü, Marcin Budkowski ise yetkili direktör görevine getirildi.

İlk defa F1’de çalışacak olan Brivio da, Budkowski de, yeni Alpine CEO’su Laurent Rossi’ye bağlı olacaklar.

Alpine A521’in çekim günleri haricinde ilk defa tam olarak, 12-14 Mart tarihleri arasında Bahreyn’de gerçekleştirilecek sezon öncesi testleri sırasında piste çıkarılacak.

Alpine A521 1 / 3 Fotoğraf: Alpine Alpine A521 2 / 3 Fotoğraf: Alpine Alpine A521 3 / 3 Fotoğraf: Alpine