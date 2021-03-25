Hakkinen, Alpine'in motorunun yeterli olduğunu düşünmüyor

Bu yıl Formula 1 için en büyük haberlerden biri de Fernando Alonso'nun spora dönüyor olmasıydı ve İspanyol pilot yeni sezonda Alpine takımı ile yarışacak.

Unibet'in podcastine konuk olan Mika Hakkinen, Alonso hakkında olmasa bile Alpine hakkında kafasında soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

"Alpine bu yıl ilgi çekici bir sürücü kadrosuna sahip. Fernando geri dönüyor ve her şeyini ortaya koyacak. Ancak kazanabilmesi için güçlü bir motor gerektiği çok açık. Renault motoru, düzlüklerde geçiş yapabilmelerine veya diğer araçları saf dışı bırakabilmelerine yetecek kadar güçlü mü? Bundan şüphelerim var. Motor iyi değilse, aerodinaminin ne kadar iyi veya sürücülerin ne kadar güçlü olduğunun bir önemi yoktur. Her şeyin doğru yönde gitmesi gerekiyor."

"Yönetimde değişiklikler yaptıklarını biliyorum ve bunun pistteki aksiyonu ne yönde etkileyeceğini merak ediyorum. Her şeyin bir arada çalışması gerekiyor: Pit stoplar, yarış stratejileri ve diğer pek çok şey. Eğer her şey uyum içerisinde değilse, iyi sonuçlar alamazsınız. Yine de bu, tarihi bir marka ve başarılı olmalarını umuyoruz."

"Fernando dünyanın pek çok yerinde yarıştı ve çok eğlendi. Formula 1'de zaten başarılı bir kariyeri vardı Şimdi değişen bir Formula 1'de neler yapabileceğini görmek ilginç olacak. Araçlar artık uzun mesafeler tamamlayacak şekilde tasarlandı ve başkalarının sorunlarından dolayı kazanma şansınız çok az. Motorların bozulması gibi şeyler sayesinde nadiren pozisyon kazanıyorsunuz. Fernando'nun bugünün Formula 1'ine değişikliklere nasıl uyum sağlayacağını göreceğiz."

"Esteban Ocon'a gelirsek, onu iyi tanımıyorum ama bana güven vermiyor. Fernando'nun tam bir matador olduğunu ve sezon sonu Ocon'u gölgede bırakacak şekilde yarışacağını düşünüyorum. Fransız sürücünün tecrübesi ve hızı var, ancak Fernando ona şans vermeyecek."