Williams, Bahreyn'e güncellemelerle gelecek

Williams, testlerde hem dayanıklılık hem de performans anlamında son yıllardan çok daha iyi bir görüntü çizdi ve sezona olumlu şekilde giriyor.

Araç performansı şefi Dave Robson, Bahreyn GP öncesi verdiği demeçte, bu hafta sonu için bazı yeni parçalar hazırladıklarını dile getirdi.

“Üç günlük sezon öncesi testleri çok iyi geçti ve araçla ilgili herhangi bir teknik sorun yoktu."

"Koşullar zaman zaman zor olsa da, araç hakkında çok şey öğrendik ve sonrasında toplanan bilgileri incelemek için yeterli zamanımız oldu."

"Araçlar Bahreyn'de kaldığı için testlerden sonra araçlarda değişiklik yapmak normalden daha zordu. Ancak, bu hafta sonu FW43B'nin performansını artırmayı amaçlayan birkaç yeni parçamız olacak."

"Her iki sürücü de bir yarış simülasyonu da dahil olmak üzere test boyunca uzun bir mesafe tamamladılar. Hafta sonundan önce iyi durumdalar, araçta ve pistte rahatlar. Yarışların geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve sezona Sakhir'de olumlu bir sonuçla başlamayı umuyoruz."

George Russell şunları ekledi: “Sezona başladığım ve kısa bir süre sonra yeniden piste çıkacağım için çok heyecanlıyım. Testlerden sonra Bahreyn'de kaldım ve çok fazla antrenman yaptım. Önümüzdeki sezon için kendimi hazır ve motive hissediyorum."

"Bahreyn, aşındırıcı asfaltı ve zorlu virajlarıyla, oldukça zorlu pistlerden bir tanesi. Dokuzuncu ve onuncu özellikle zor. Buraya gelmeyi seviyorum ve her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarışa dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. "

Nicholas Latifi ise, “Sezonun ilk yarışı için ne kadar heyecanlı olduğumu söylemeye gerek yok! Açıkçası Bahreyn'deki kısaltılmış testler nedeniyle hazırlık sürücü, normalden farklıydı. Direksiyonda sadece bir gün geçirebildim ve şimdi direksiyona geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Fabrikadaki ve pistteki tüm ekip, hazırlık konusunda harika bir iş çıkardı. Yeni sezona başlamak için çok heyecanlı ve motiveyim. Bu yıl ne kadar ilerleme kaydettiğimizi göreceğiz." dedi.