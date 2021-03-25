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Formula 1 / Son dakika

Alpine, RAW ile anlaştı

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, Editör

Alpine F1 Team, İspanyol RAW Super Drink ile yeni bir ortaklık imzaladığını duyurdu.

Alpine, RAW ile anlaştı

RAW, %100 organik izotonik içecekler üreten İspanyol bir şirket olarak biliniyor ve içeceklerde hiçbir katkı maddesi veya ilave şeker bulunmuyor.

Alpine, dün yaptığı açıklamada RAW ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu ve Formula 1'e katılan ilk organik izotonik içecek firması oldu.

Anlaşma kapsamında Fernando Alonso da marka elçisi haline geldi.

İspanyol girişimci Ruben Gonzalez tarafından yönetilen RAW, hem marka elçisi Fernando Alonso ile yakından çalışacak ve Alpine F1'in yeni resmi organik içecek tedarikçisi olacak.

#DrinkToYourHealth sloganını taşıyan RAW logolarının arça üzerinde yer alması bekleniyor.

RAW CEO'su ve Kurucusu Rubén González, “RAW için F1'e ulaşmak harika bir fırsat ama bunu, tüm takım adına böylesine sembolik bir yılda, Alpine ile el ele yapmak büyük bir onur."

"RAW ile beraber sürücülerin sağlığına ve performanslarının gelişimine katkıda bulunabilmekten ve şampiyonada yer alıyor olmaktan çok mutluyuz." dedi.

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Hakkinen, Alpine'in motorunun yeterli olduğunu düşünmüyor

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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