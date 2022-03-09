Haas'ta Magnussen ve Hulkenberg iddiaları artıyor!

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Haas'ta Rus pilot Nikita Mazepin ile yolların ayrılmasının ardından ikinci pilot arayışı sürüyor ve Amerikalı ekip, çaylak isimlerden ziyade tecrübeli isimlere bakıyor.

Formula 1'de geri dönüşler çok nadirdir fakat Kevin Magnussen aniden Formula 1'e üçüncü kez dönmeye hazırlanıyor. 2016'da bir yıl aradan sonra F1'e dönen Magnussen, 2020 sonunda F1'den ayrılmıştı.

Fakat Ekstra Bladet, 29 yaşındaki Danimarkalı sürücünün, Mazepin'den boşalan koltuk için adaylar arasında yer aldığını öğrendi. Danimarkalı bu gazete, şimdiye kadar Magnussen hakkında yaptığı doğru haberlerle öne çıkıyor.

Başlangıçta yedek pilot Pietro Fittipaldi'nin koltuğa geçeceği iddia edilmişti fakat sonrasında durum değişti.

Araçta iki çaylakla geçirdiği zorlu sezonunun ardından takım yönetimi, daha deneyimli bir isim istiyor. Takım sahibi Gene Haas pazar günü, Pietro Fittipaldi'nin kış testine katılacağını doğruladı ancak koltuk için deneyimli biri istedikleri konusunda netti.

Ekstra Bladet'a göre koltuk için üç alternatif var ve Magnussen görüşmelerde iyi bir konumda.

Takım patronu Gunther Steiner'ın Magnussen'le ilişkisi her zaman iyiydi. Danimarkalı sürücü, takımı tanıyor ve Mick Schumacher'le sorun yaşaması beklenmiyor.

Bununla beraber Magnussen'in halihazırda Chip Ganssi Racing'le anlaşması var. Ayrıca WEC'te Peugeot ile de üç yıllık anlaşma imzaladı. Hal böyle olunca Magnussen'in bu kontratları feshedip edemeyeceği ya da buna uygun bir takvim geliştirip geliştiremeyeceği büyük bir muamma.

Nico Hulkenberg de koltuk için ana adaylardan birisi olarak öne çıktı ve bazı kaynaklar, şu anda Aston Martin'in yedek pilotu olan Alman pilotun, Haas'la görüşmelerde sona geldiğini iddia ediyorlar.

Son alternatif ise Antonio Giovionazzi gibi görünüyor. İtalyan sürücü, zaten istedikleri noktada Haas'a geçebilir. Ancak Haas'ın ilk tercihi gibi görünmüyor.

Fittipaldi'nin şansı ise pek çok kişi tarafından çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Takım, çarşamba günü bir duyuru yapmayı istiyor.