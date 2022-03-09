Gasly: "Max'ın, Abu Dhabi'nin son turunda her şeyini vereceğine emindim"

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2021 sezonunda, Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki efsane şampiyonluk mücadelesi son yarışın son turuna kadar devam etti ve Verstappen, Hamilton'ı geçerek ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Verstappen, yarış boyunca yakalamaya çalıştığı Hamilton'ı geçmek umuduyla son turlarda çıkan güvenlik aracı altında yumuşak lastiklere geçti.

Son turda bu strateji işe yaradı ve Verstappen taze lastikleriyle 7 kez dünya şampiyonunu geride bıraktı. Gasly, eski takım arkadaşının bunu yapacağını bildiğini söyledi.

Gasly, Motorsport.com'a, "Max'ın taze yumuşak lastikleriyle her şeyini vereceğine emindim."

"Sadece bir tur kala dünya şampiyonu olma şansından bahsediyoruz. Araçtayken nasıl bir şey olduğunu tahmin etmek zor. Sadece diğer aracı geçmen gerekiyor."

"Max'ın harika bir hamle yaptığını düşündüm ve sonraki virajlar da çok yoğundu. Bu yıllar boyunca sporda konuşulacak anlardan biri." dedi.

Verstappen, Red Bull'a 2013'den bu yana ilk şampiyonluğunu kazandırdı ancak Gasly, Avusturyalı takımın zirveye geri dönmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Gasly, "Red Bull'un bir noktada yeniden kazanacağını her zaman biliyordum."

"Sebastian Vettel ile dört kez kazandılar ve zeki insanlarla dolu muhteşem bir takımları var. Şampiyonluğun geldiğini biliyordum." dedi.

Bununla birlikte Gasly, Red Bull'un şampiyonluğu kazanacağı yılın Verstappen ve Hamilton arasında gidip gelen şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı 2021 olacağından emin değilmiş.

Gasly, "Geçtiğimiz sezn çok yoğundu ve Max'ın ya da Lewis'in kazanacağından emin değildim."

"En iyi iki Formula 1 takımı arasındaki mücadeleyi takip etmek harikaydı. Geçtiğimiz yıl yarışların özetlerini izledim ve ön tarafta olanları görmek harikaydı." dedi.