Mercedes'in Bahreyn'e getireceği araçta sidepod olmayacak mı?

Haberi dinle

Corriere dello Sport'ta yer alan bu haberin ne kadar doğru olduğu bilinmiyor ancak söylentiler, rakip takımların endişeli olduğu yönünde.

Geçen ay Barselona'da gerçekleştirilen ilk sezon öncesi testinde birkaç farklı sidepod tasarımı olduğu zaten görülüyordu.

Ferrari ve özellikle Red Bull'un tasarımları, tüm padokun dikkatini çekmişti. Alfa Romeo da yine iki takımın karışımı gibiydi.

Mercedes'in aracı ise bazılarını çok fazla şaşırtmamıştı ve bundan ötürü Barselona'ya sadece bir test araca getirdikleri söyleniyordu.

Şimdi Bahreyn'e, sidepod tasarımı olmayan bir B araçla gelecekleri iddia ediliyor. Aslında bu araç, Mercedes'in sezon için hazırladığı ana araç olacağı için, buna B araç demek pek de doğru değil.

Corriere dello Sport, bu sidepodsuz W13'ün, simülatörde inanılmaz verilere ulaştığını ve çok büyük bir performans avantajı olduğunu iddia ediyor.

Neredeyse hiç yan kısma sahip olmayan bu W13 tasarımının, 1 saniyelik bir avantajı olduğu konuşuluyor. Eğer iddialar doğruysa, geçmişteki gibi baskın performanslar sergileyebilirler.

Mercedes, bunu yaratıcı ve etkili bir radyatör düzeni sayesinde" başarmış gibi görünüyor. Ağırlık avantajı da sağlayan bu tasarım, F1 için bir devrim olabilir.

Sidepod içermeyen bu tasarımla ilgili iddialar, daha şimdiden rakip takımları rahatsız etmiş durumda ve birden fazla takım patronunun alarma geçtiği söyleniyor.

Bunun F1'in son kurallarına uyup uymadığı bilinmezken, F1, mevcut kurallara uymayan herhangi bir tasarımı yasaklayacakları konusunda netti. Bu konuda tüm takımlar bilgilendirildikleri için, şikayet etmeleri de pek mümkün görünmüyor.

Eğer Mercedes bu tasarımı Bahreyn'de kullanırsa, bir protestoya neden olabilir.

Aslında Mercedes'in uzun süredir yeni bir araç üzerinde çalıştığı ve Barselona'ya çok basit bir araçla geldiği düşünülüyordu. Son günlerde birden fazla kaynak, hatta Ferrari, Mercedes'in Bahreyn'e büyük bir güncelleme paketiyle geleceğini iddia etmişti.

İddiaların ne kadar doğru olduğu ise yarın belli olacak.