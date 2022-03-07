Haas'ın kargosunu taşıyacak uçak İstanbul'da bozuldu

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Haas sezona büyük umutlarla başlamıştı. Amerikalı ekip, 2022 aracının gelişimine gridin geri kalanından çok daha erken başladı ve 2022'de iyi bir konuma gelmeyi istiyordu. Fakat şimdi Gene Haas ve Gunther Steiner çeşitli sorunlarla boğuşuyorlar.

İlk olarak takım, finansal anlamda ekibe büyük destek sağlayan Uralkali ile yollarını ayırmak zorunda kaldı ve Nikita Mazepin'in kontratını da feshetti. Ayrıca takımın Barselona testlerinde sürüş yapmasını engelleyen bir dizi teknik sorunu da vardı.

Şimdi ise kargo problemi yaşanıyor. Takımların geri kalanı, ekipmanlarının çoğunu pazartesi günü Bahreyn'e getirirken, Haas'ın neredeyse hiçbir şey getirmediği görüldü.

AMuS'un haberine göre Haas'ın takım ekipmanlarını ve araçlarını taşıyacak olan kargo uçağı, teknik sorunlarla İstanbul Havalimanı'nda kaldı. Bu da takıma ait ekipmanların Londra'da kaldığı anlamına geliyor.

Habere göre takım şimdi kargoları piste ulaştırmak için çeşitli çözümler arıyor ve şu noktada teste katılıp katılamayacakları belirsiz.

Haberde, kargonun bu gece Leipzig'e, oradan da salı sabahı Bahreyn'e taşınacağı söyleniyor. Böylelikle araçlar ve yedek parçalar en erken salı akşamı Bahreyn'de olacak.

Gunther Steiner, "Testlerin ilk gününü iptal edebiliriz. Diğer tüm takımların hazırlık konusunda iki günlük bir üstünlüğü var." dedi.

Haas'ın teste geç kalması demek, Mick Schumacher ve yeni takım arkadaşı için büyük bir probleme yol açacak. Çünkü zaten Barselona testinin çoğunu kaçırdılar.

AMuS böyle bir durumda Haas'a fazladan bir gün test yapma fırsatı verebileceğini iddia etti. Bu test günü de iddiaya göre 13 Mart pazar günü olabilir. Fakat böyle bile olsa, pistteki tek araç Haas olacağı için, ellerinde karşılaştıracakları veri olmayacak.

Bununla beraber Motorsport.com'un kaynakları, kargonun yarın sabah sorunsuz şekilde Bahreyn'e geleceğini iddia ediyorlar.