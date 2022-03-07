Red Bull'un Bahreyn test programı belli oldu

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Bugün açıklama yayınlayan Williams ve Aston Martin, Bahreyn testlerine katılacakları sürücüleri duyurmuşlardı.

Bugün test programı belli olan üçüncü takım Red Bull oldu. Takım resmi olarak açıklamasa da, RacingNews365'in kaynakları, test programının netleştiğini belirttiler.

Buna göre 10 Mart Perşembe günü Red Bull RB18'in direksiyonuna geçen isim Sergio Perez olacak. Meksikalı sürücü tüm gün sürüş yapacak.

Ertesi gün ise Max Verstappen, RB18'in direksiyonuna geçecek ve o da tüm gün sürüş yapacak.

Cumartesi günü ise belirsiz. RacingNews365'in haberine göre sabah Verstappen, öğleden sonra ise Perez'in piste çıkma ihtimali yüksek.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi Williams Alex Albon Nicholas Latifi Latifi (Sabah) Albon (Öğleden sonra) Aston Martin Vettel (Sabah) Stroll (Öğleden sonra) Vettel (Sabah) Stroll (Öğleden sonra) Stroll (Sabah) Vettel (Öğleden sonra) Red Bull Sergio Perez Max Verstappen Verstappen (Sabah) Perez (Öğleden sonra)