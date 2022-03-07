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Red Bull'un Bahreyn test programı belli oldu

RacingNews365'in haberine göre Red Bull'un Bahreyn test programı belli oldu.

Red Bull'un Bahreyn test programı belli oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Bugün açıklama yayınlayan Williams ve Aston Martin, Bahreyn testlerine katılacakları sürücüleri duyurmuşlardı.

Bugün test programı belli olan üçüncü takım Red Bull oldu. Takım resmi olarak açıklamasa da, RacingNews365'in kaynakları, test programının netleştiğini belirttiler.

Buna göre 10 Mart Perşembe günü Red Bull RB18'in direksiyonuna geçen isim Sergio Perez olacak. Meksikalı sürücü tüm gün sürüş yapacak.

Ertesi gün ise Max Verstappen, RB18'in direksiyonuna geçecek ve o da tüm gün sürüş yapacak.

Cumartesi günü ise belirsiz. RacingNews365'in haberine göre sabah Verstappen, öğleden sonra ise Perez'in piste çıkma ihtimali yüksek.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi
Williams Alex Albon Nicholas Latifi 

Latifi (Sabah)

Albon (Öğleden sonra)
Aston Martin

Vettel (Sabah)

Stroll (Öğleden sonra)

Vettel (Sabah)

Stroll (Öğleden sonra)

Stroll (Sabah)

Vettel (Öğleden sonra)
Red Bull

Sergio Perez

Max Verstappen

Verstappen (Sabah)

Perez (Öğleden sonra)
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