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Perez: "Putin'in eylemlerinden Rus sürücüler sorumlu tutulmamalı"

Sergio Perez, Rus sürücülerin Vladimir Putin'in eylemleri nedeniyle zarar görmesi doğru değil.

Perez: "Putin'in eylemlerinden Rus sürücüler sorumlu tutulmamalı"
Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Sık sık sporun ve siyasetin ayrı kalması gerektiği söylenir. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra durum böyle değil. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, spor federasyonlarına çağrı yaparak Rus sporcuları etkinliklerden men edip, Rusya'da yapılması planlanan etkinlikleri de iptal etmelerini istedi.

Motor sporları ve Formula 1'de de bu konuyla ilgili çeşitli adımlar atıldı. Bu kapsamda Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesi feshedildi ve Rus sürücülerin, tarafsız bayrakla yarışmasına izin verildi. Ancak İngiltere ve Almanya, Rus sürücülerin tarafsız bayrakla da olsa, ülkelerindeki hiçbir etkinlikte yer alamayacağını açıkladı.

Formula 1'e bakıldığında, yaşananlardan en çok zarar gören taraf Nikita Mazepin oldu. Rus sürücü, Ukrayna'daki savaşın sonucu olarak Haas F1 koltuğunu kaybederken, Amerikalı ekip de Uralkali firmasıyla olan anlaşmasını feshetmek zorunda kaldı.

Sergio Perez, Mazepin'in bu şekilde gönderilmesinin yanlış bir sinyal olduğunu düşünüyor.

Marca'ya konuşan Perez, "Şu anda bir bakıma yaşananların bedelini Rus sporcular ödüyor."

"Şahsen buna katılmıyorum çünkü bir sporcunun, devlet başkanının yaptıklarından sorumlu tutulmaması gerektiğini düşünüyorum."

“Diğer yandan yaşananlar üzücü ve gerçekten çok zorlu bir dönemdeyiz. Böyle bir şeyin (savaşın) 21. yüzyılda gerçekleşmesini kabul etmek hem zor hem de çok üzücü." dedi.

Perez'e göre, savaşın aleyhinde konuşmalarına rağmen daha fazla sürücü veya sporcu savaşın kurbanı oluyor.

“Zor ve çok hassas bir konu ama asıl mesele Rusların çoğunluğunun orada yaşananlarla aynı fikirde olmaması."

"Diğerleri gibi pek çok sporcu da liderlerinin yaptıklarına karşı çıktılar. Fakat ne yazık ki sonuçları bunlar."

Daniil Kvyat ve G-Drive da bu yıl Le Mans 24 Saat'te yarışacaklardı. Fakat FIA'nın önerdiği kuralları kabul etmediler ve bu yıl yarışmayacaklar.

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