Haas 'zorlu' 2021 F1 sezonuna hazırlanıyor

Bu yıl Takımlar Şampiyonası'nı dokuzuncu sırada tamamlayan Amerikalı ekip, sezonun en yavaş üç takımından biriydi ve genelde orta grubun gerisinde yer aldı.

F1 kurallarına göre takımların araçlarını 2021'e taşıması gerekiyor ve Steiner, kış boyunca dramatik bir adım atmalarını beklemiyor.

Diğer tarafta Ferrari'nin ürettiği yeni motorun -en azından- ilerleme fırsatı sağlamasını umuyor.

Steiner, 2021 için "Bunun da zor bir yıl olacağını biliyorum. Ne kadar zor olacağını henüz bilmiyorum."

“Ama üzerinde etkisi olmayan ve kontrolüm dışında gelişen pek çok faktör var ve umarım bu faktörler -burada ne hakkında konuştuğumuzu biliyorum- umarım daha iyiye gider."

“Açıkçası bizim tarafımızda da yapılması gereken gereken işler var. Elimizdekiyle kısa sürede en iyisini yapmak için çabalıyor olacağız. Şu anda yapabileceğim tek şey bu ve umarımdiğerleri de buna bir şeyler katar." dedi.

Haas, maliyetleri düşürmek amacıyla 2020 boyunca aracında herhangi büyük bir değişik ya da güncelleme yapmadı. Diğerlerinin ileriye doğru adımlar atmasıyla da geriye düştü.

Steiner, takımın 2021'de ne kadar ilerleme kaydedebileceğini tahmin etmenin kolay olmadığını söylüyor.

"Bunun üzerinde çok çalışıyoruz"

“Üç ya da dört ay önce geliştirmeye başladığımız için tahmin etmek zor. Diğerleri çok çabuk geliştiğinden değil, sadece gözle görülür bir gelişimimiz yoktu çünkü bütçeleri ve kaynakları yönetmek zorundaydık."

"Kaynakları ve bütçeleri yönetmemiz gerektiğinde çok iyi iş çıkardık, bu yüzden umarım o zamanlara geri dönebiliriz."

“Ama önümüzdeki yıl kesinlikle zor olacak, çünkü çok rekabetçi bir araba geliştirmiyoruz. Gerçek şu ki ne kadar iyi olduğumuzu, Barcelona'daki teste gittiğimizde ve ardından Avustralya'da ilk sıralama turlarına katıldığımda öğreneceğiz."

“Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, ancak bunun ne kadar harika olacağına dair herhangi bir söz vermek istemiyorum çünkü o kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Ancak her zaman olduğu gibi, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve daha önce kaybettiklerinizin bir kısmını telafi edebileceğimizi umuyoruz. " dedi.