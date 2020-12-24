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Formula 1 / Son dakika

Mateschitz: "Perez'in sponsorları kararımızda etkili değildi"

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Mateschitz: "Perez'in sponsorları kararımızda etkili değildi"
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, Editör

Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz, Speedkweek ile olan röportajında Sergio Perez'i seçmelerinin sebebinin sponsorları değil, sahip olduğu iyi performans olduğunu söyledi.

Speedweek ile olan röportajında Dietrich Mateschitz, hem sahibi olduğu AlphaTauri ile Red Bull'un yılını değerlendirdi hem de Sergio Perez seçimi hakkında konuştu.

Mateschitz, "AlphaTauri bu yıl çok iyiydi ve Pierre Gasly çok iyi performans gösterdi. Denge kesinlikle pozitifti. Red Bull Racing tarafında ise takım, Mercedes'e yaklaştı. Max Verstappen sürekli olarak iyi performans gösterdi. Küçük hatalar vardı ama her zaman durumu mükemmel şekilde ele aldı ve neler yapabileceğini gösterdi."

"Mercedes hâlâ güçlü bir rakip ve araç performansı anlamında hâlâ öndeler. Bu bir gerçek. Max, teknik sorunlar nedeniyle çok puan kaybetti. Eğer bunlar olmasaydı şampiyonada ikinci olabilirdi. Bu yıl mücadele çok yoğundu, bazen şanssızdık ama genel olarak her şey yolunda gitti."

"Önümüzdeki yıl mücadele artacak ve sonuçlar daha da yakın olacak. Mercedes ile arayı kapatıyoruz ama McLaren, Aston Martin ve Alpine de bize yaklaşıyor. AlphaTauri'yi de unutmamalıyız, çünkü Gasly geçen sezon çok iyiydi ve artık kendine çok güveniyor. Daniil Kvyat'ın da bazı harika yarışları vardı, ancak maalesef istikrarı yoktu."

Neden Perez'i seçtikleri sorusuna Mateschitz, "Önümüzdeki yıl iki güçlü sürücüye ihtiyacımız var. Perez hız konusunda en iyilerden biri, ancak daha önce bizimki gibi bir araç kullanma fırsatı hiç olmadı. Bu şansı hak etti. Amacımız ikinci aracın direksiyonuna mümkün olan en hızlı sürücünün geçmesiydi."

"Sponsorlarla ilgisi yok. Hatta sponsorlarını dahi bilmiyorum. Bu önemli bir şey değildi. Yanında sponsorlar getirirse bunu memnuniyetle karşılarız, sonuçta takım için bir bonus olur." yanıtını verdi.

Albon'un takımda tutulmasının sebebinin Red Bull'un Taylandlı ortakları olduğu söyleniyordu.

Taylandlı ortaklarının Albon'un durumuna müdahale edip etmediği sorusuna Mateschitz, "Asla böyle bir şey yapmaya çalışmadılar. Bunlar bazıları tarafından ortaya atılan iddialar." yanıtını verdi.

Aston Martin'in Red Bull'la olan ortaklığını sonlandırmasıyla ilgili Mateschitz, "Takımı kendimiz destekleyeceğiz. Aston Martin, motor programımızın sponsoruydu ve şimdi bunu kendimiz yapacağız." derken, 2021'den sonra hangi motoru kullanacakları sorusuna da, "Farklı olasılıklar var. Herhangi bir üretici anlaşabilir veya projeyi (Honda'nın güç ünitesini) kendimiz üstlenme fırsatını değerlendirebiliriz. Henüz karar verilmedi, ancak yakında her şey açıklığa kavuşturulacak. Hazırlanmak için bir yıla ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Mateschitz, Formula E ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna, "Hayır." yanıtını verdi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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