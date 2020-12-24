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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "F1 sürücülerinin COVID-19 önlemlerini azaltmaları zor"

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Ocon: "F1 sürücülerinin COVID-19 önlemlerini azaltmaları zor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Esteban Ocon, Formula 1 sürücülerinin, kış arası boyunca COVID-19'dan korunmak için getirilen sert önlemlere rağmen, başıboş gezmelerinin oldukça zor olacağına inandığını söyledi.

Padokta COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 2020 sezonu boyunca FIA, daha sert protokoller ortaya koydu ve 3 F1 pilotu salgına yakalandı. 

Sergio Perez, Britanya GP'si öncesinde yakalandığı virüsün ardından iki Silverstone yarışını kaçırırken, Racing Point takım arkadaşı Lance Stroll, Eifel Grand Prix'si sıralamaları öncesinde yarıştan çekildi, daha sonraki testlerinde ise pozitif test sonucu verdi.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise, Bahreyn'de yapılan ilk yarışın hemen ardından pozitif test sonucu vermesi ile beraber Sakhir GP'sini kaçırdı, ancak sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP'sinde piste geri döndü.

Renault F1 sürücüsü Ocon, kış arası boyunca oldukça yoğun bir çalışma programlarının bulunduğunu, ancak COVID-19'dan kaçınmak için alınan sert önlemlerden kaçınmanın oldukça zor olacağını söyledi.

Ocon'un açıklamaları şu şekilde: "Oldukça yüksek bir antrenman temposu olacak, sezon boyunca kaybettiğim kiloları geri almam ve formumu geri kazanmam gerekiyor."

"Ancak şu anda Avrupa'ya seyahat etmek biraz zorlu. Bu sınırlamaları görmezden gelmek biraz zorlu, çünkü bunları yapmamız mümkün değil."

"Şu anda eskisi kadar test edilmiyoruz, ancak hasta olup 15 gün kaçırmak ve halsiz hissetmek istemiyoruz."

"Umuyorum ki ailemle beraber iyi bir noel, iyi bir yılbaşı günü geçireceğim, çünlkü yapacak başka hiçbir şey yok, sonrasında da çalışmaya geri döneceğim."

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Motorsport.com'a konuşan AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, sezon boyunca ailesi ve arkadaşlarını göremediği için kış arasında onlarla vakit geçirmeye çok istekli olduğunu söyledi.

Gasly'nin açıklamaları şu şekilde: "Etrafımda bulunan insanlara karşı dikkatli olmak istiyorum, ancak Noel'de ailemle görüşüp vakit geçirme konusunda daha özgür olacağım."

"Arkadaşlarım da buna dahil. İki ay sonra (geçtiğimiz ay) ilk defa Fransa'ya döndüm ve onlar da oradaydı. Onlara üzgün olduğunu, onlarla görüşmek istediğimi, ancak risk almak istemediğimi söyledim çünkü ne zaman ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz."

"Bunu yapamamak oldukça can sıkıcı. Kendinizi biraz kafesteymişsiniz gibi hissediyorsunuz, istediğiniz insanları görme özgürlüğüne sahip değilsiniz."

"Gelecek sene ne olacağını kimse bilemez, bu sebeple sezon dışında bu fırsatı kullanacağım. Buna benzer bir durum içerisinde olmaya devam edebiliriz."

"Şurası net ki kış arasında ve elimizde olan kısıtlı zamanda, umuyorum ki daha iyi bir sosyal hayata sahip olmaya çalışacağım."

 

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Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon
Editör Luke Smith

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