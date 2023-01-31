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Haas, yeni VF-23'ü testlerden önce Silverstone'da piste çıkaracak

Haas, 2023 Formula 1 aracını tanıtmasından kısa bir süre sonra, Silverstone'da özel bir shakedown düzenleyeceğini doğruladı.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Haas, yeni VF-23'ü testlerden önce Silverstone'da piste çıkaracak
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Haas, 2023 Formula 1 renk düzenini bugün yaptığı küçük lansmanla resmen tanıttı fakat bu lansmanda gerçek VF-23 gösterilmedi.

Bunun yerine 2022 aracı temel alınmış bir model araç kullanıldı. Gerçek VF-23 için Şubat ayının ortasına kadar beklememiz gerekecek.

Takım normalde herhangi bir shakedown yapmak yerine, yeni aracı ilk kez sezon öncesi testlerde piste çıkarıyordu. Zaman zaman da testten bir gün önce 100 km'lik sürüşler yapmayı seçiyordu.

Bu sefer shakedown yapmayı seçtiler fakat bunun için Barselona veya Bahreyn değil, Silverstone seçildi. Takım, 11 Şubat'ta Silverstone'a gelecek ve 100 km'lik bir çekim günü düzenleyecek.

Böylelikle yeni aracı da ilk kez bu testte deneme fırsatı yakalayacaklar. Testte Kevin Magnussen'in mi yoksa Nico Hulkenberg'in mi sürüş yapacağı belli değil.

Haas VF-23

Haas VF-23

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-23

Haas VF-23

Fotoğraf: Haas F1 Team

Lansman sonrası konuşan takım patronu Günther Steiner, "Herkesin bu renk düzeninin tanıtımı konusundaki heyecanını ben de paylaşıyorum."

"Bu, sezon öncesi takviminde bir dönüm noktası ve bizi yapmak istediğimiz şeye, yani yarışmaya biraz daha da yaklaştırıyor."

"Renk düzenini beğendim; MoneyGram'ın isim sponsoru olarak bizimle olduğu bu yeni döneme girişimize yakışan modernize edilmiş bir düzen oldu."

"F1 için yılın çok heyecan verici bir dönemindeyiz ve renk düzenini ilk tanıtan takım olmak harika."

"Fakat odak noktamız VF-23'ü piste çıkarmak ve sezona hazırlanmak."

"Geçen yılki performansımızın üzerine daha fazlasını koymamız gerekiyor."

"Tüm şirket bu noktaya gelebilmek için çok çalıştı ve takımda hem Nico hem de Kevin gibi puan alma konusunda kendisini kanıtlamak için yeteneklerimiz var."

"Artık başlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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