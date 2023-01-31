Vasseur, 'Ben Sulayem dramasının' sezon başladığında biteceğini düşünüyor

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Ben Sulayem geçtiğimiz haftalarda Formula 1'in ticari hak sahipleri ile anlaşmazlık yaşadı.

Suudi Arabistan'ın varlık fonunun Grand Prix yarışlarını satın almak istediğine dair bir haberde öne sürülen 20 milyar dolarlık fiyat etiketinin 'şişirilmiş' olduğunu düşündüğü hakkında yaptığı yorumlar F1'in hoşuna gitmedi.

F1'in hukuk departmanı Ben Sulayem'e gönderdiği bir mektupta, FIA'nın ticari konularda yorum yapmasının tamamen yanlış olduğunu belirtti.

Mektupta "FIA bu hakların mülkiyetine, yönetimine ve/veya kullanımına zarar getirecek hiçbir şey yapmayacağına dair kesin taahhütlerde bulunmuştur."

"FIA Başkanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bu yorumların bu haklara kabul edilemez bir şekilde müdahale ettiğini düşünüyoruz." denildi.

Paul Scriven ise geçen yıl Ben Sulayem'e mektup yazarak F1'in yarıştığı Körfez ülkelerinin birçoğunun insan hakları sicilleriyle ilgili endişelerini dile getiren 90 milletvekilinden biriydi.

Ben Sulayem'in kendilerine yanıt vermemesinden son derece rahatsız olan Scriven, FIA'nın pilotların siyasi açıklamalar yapmasını yasaklamasının sonuçları konusunda da endişeliydi.

Scriven, "Neden parlamenterleri görmezden gelebileceğinizi düşünüyorsunuz?"

"İnsan hakları ve FIA'nın politikaları konusunda dile getirilen endişelerin incelenmemesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Size kamu yararına olan endişelerimizi dile getirmek için yazdık ve FIA'dan açıklık ve şeffaflık bekliyoruz." diye yazdı.

Mohammed ben Sulayem, President EMSO Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bunun ardından The Times gazetesi Ben Sulayem'in eski bir internet sitesinde yer alan ve kadınları aşağılayan arşivlenmiş yorumlarını yayınladı.

Ben Sulayem hoşlanmadığı şeylerden bahsederken şöyle demişti: "Erkeklerden daha zeki olduklarını düşünen kadınlar, gerçekte öyle değiller."

FIA, eski sözlerin Ben Sulayem'in görüşlerini temsil etmediğini belirten bir açıklama yayınlayarak yanıt verdi.

Ben Sulayem'i çevreleyen olumsuz haberler dalgası, FIA'da ya üst düzey ya da ulusal kulüpler arasında kendisinden kurtulmak isteyen gruplar olabileceği yönündeki iddiaları tetikledi.

Böyle bir senaryo yeni F1 sezonu öncesinde bazı siyasi çalkantıları tetikleyebilir.

Ancak Ferrari takımının yeni patronu Vasseur, Ben Sulayem hikayesinin, konuşulacak başka bir şey olmadığı için bu kadar büyüdüğünü ve sezon başladığında odak noktasının bundan kayacağını öne sürüyor.

Vasseur, "Araçlar piste çıkar çıkmaz, bu konunun gündemden kaybolacağına gerçekten inanıyorum."

"Elbette tartışmalarımız olacak ama her zaman olduğu gibi sportif tarafa odaklanmayı sürdürebileceğimizi umuyorum." dedi.