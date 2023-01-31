Hoşgeldin F1 2023 - Haas, yeni aracı VF-23'ün renk düzenini tanıttı!

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2022'de yeni aracının görüntüsünü ilk olarak tanıtan takım olan Haas, 2023'te de ilk olmayı başardı. Moneygram isim sponsorluğu ile yeni bir görüntüye bürünen Haas F1, 2023 F1 aracı VF-23'ün renk düzenini görücüye çıkardı.

Beklendiği üzere Haas VF-23'ün renk düzeni, yeni isim sponsoru uluslararası para alma ve gönderme şirketi olan Moneygram'ın renkleriyle hazırlanmış.

Kış dönemindeki F1 lansmanları normalde büyük heyecana sahne olur ancak son senelerde takımlar, ilk olarak normalde hazırladığından daha farklı görünüşe sahip dijital resimlerle renk düzenlerini tanıtıyorlar ve sonrasında gerçek aracı Shakedown testinde (ilk sürüş) ya da sezon öncesi testlerde piste çıkarıyorlar. Bunun esas nedeni, takımların testlerden önce araçta sahip oldukları çözümleri rakiplerine erkenden sunmamak.

Haas için de durum pek farklı olmadı ve takım, bugünkü yayınladığı fotoğraflarda sadece yeni renk düzenini tanıtmış oldu.

Beklendiği üzere Haas VF-23'ün renk düzeni, yeni isim sponsoru uluslararası para alma ve gönderme şirketi olan Moneygram'ın renkleriyle hazırlanmış durumda. Aracın ön tarafının renk düzeni, büyük ölçüde geçen seneki araca benziyor. Ön tarafta temelde beyaz renk bulunurken, burundan yanlara doğru kırmızı ve siyah çizgiler uzanıyor. Sidepodlardan itibaren ise arka kanada doğru siyah renk hakim olmuş durumda. Takım, VF-23’ün testlerden önce Şubat’ın ikinci haftasında shakedown kapsamında Silverstone’da piste çıkacağını duyurdu.

Haas F1 VF-23 lansman fotoğrafları >>

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Haas F1 takımı, geçen seneye kadar daha tecrübesiz isimlerle yarışıyor olsa da bu sene tam tersi deneyimli bir pilot kadrosu oluşturdu. Geçen sene Nikita Mazepin'in yerine son anda yarışma fırsatı bulan ve Brezilya GP'de aldığı sürpriz pole pozisyonu ile önemli bir sonuç elde eden Kevin Magnussen Haas ile yarışmaya devam edecek. Onun yanında ise, hem Ferrari hem de Haas ile yollarını ayıran Mick Schumacher'in yerine Nico Hulkenberg bulunacak. Hulkenberg, böylece 2019'dan sonra 3 senelik aranın ardından tam zamanlı mücadeleye geri dönmüş olacak.

Haas, 2021'i puansız kapatmasının ardından 2022'deki yeni kurallarla yeniden orta bölüm mücadelesine dahil olmuştu. Takım, geçen sene topladığı 37 puan ile AlphaTauri ve Williams takımlarını geride bırakarak 8. olmayı başarmıştı.

Takımın kurucusu ve sahibi Gene Haas, "Bu sezona geçen yılki güçlü performansın ve puanlara dönmemizin gücüyle başlayacağız. 2023 sezonunun hedefi elbette bu sonucu daha düzenli bir şekilde tekrarlamak. Kevin Magnussen ve Nico Hülkenberg ile her Pazar puan alabilecek kapasitede iki deneyimli sürücümüz olduğuna inanıyorum." dedi.

Bir sonraki tanıtım 3 Şubat'ta Red Bull tarafından yapılacak. Testler ise 23 - 25 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek.