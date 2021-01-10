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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Mazepin hatasından dersler çıkarmalı ve büyümeli"

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Steiner: "Mazepin hatasından dersler çıkarmalı ve büyümeli"
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, Editör

Gunther Steiner, Nikita Mazepin'in 'büyümesi gerektiğini' ve Haas ekibini daha fazla utandırırsa bunun 'sonuçları' olacağını söylüyor.

Mazepin 2021 için Haas'la anlaştıktan birkaç gün sonra, araç içinde bir kadınla temas halinde olduğu videoyu Instagram'da paylaşmış ardından da hemen silmişti.

Mazepin bu video yüzünden birçok kişi tarafından kınamalara maruz kalmıştı.

Mazepin'in alenen özür dilemesine rağmen Haas ekibi videoyu 'iğrenç' olarak nitelendirmişti. 21 yaşındaki Rus pilot koltuğunda kalmaya devam etse de takımda bir iç soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine takım patronu Steiner, The Race'e yaptığı açıklamada Mazepin'in neden olduğu utancın Haas tarafından daha fazla tolere edilmeyeceğini söyledi.

Steiner, "Açıklamama Nikita Mazepin'le ilgili durumu ele alarak başlamalıyım."

"Yapmaması gereken bir şey yaptı. O esnada ne düşündüğümüz hakkında açık sözlü olduk."

"Özür diledi, bunun yanlış olduğunu biliyor. Şimdi ona bundan ders alması için en iyi fırsatı vermeli ve yarışlara konsantre olmasını sağlamalıyız. Bir daha yapmayacağından emin olmak için de üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"O da bunu biliyor. Yaptığının doğru olmadığını anladı."

"Ben yere düşmüş birinin yüzüne tekme atacak bir adam değilim - bu doğru değil."

“O büyümesi gereken genç bir adam. Bununla uğraştık ve başa çıkmaya da devam edeceğiz."

“Olayın kapandığını söylemiyoruz. Onu eğitiyoruz ve geleceği için eğitmeye de devam edeceğiz."

"Bu veya benzeri bir şey tekrar olursa bu sefer sonuçları olacaktır. İyileşmesine yardımcı olacak ve bunun bir daha olmamasını sağlayacak şeyler yapıyoruz. Aynı hatayı tekrar yapmamak önemli. Bu apaçık bir hataydı."

“Ve sorumluluğu üstlendi ki bu benim için çok önemliydi. Her zaman derim neyi yanlış yaptığını biliyorsan, daha iyisini yapabilirsin. İnkar bir işe yaramaz."

"Yaptığım ve yaptıklarımızın ayrıntılarını ifşa etmek istemiyorum. Bu henüz tozlanan bir mevzu değil, bu devam eden bir süreç. Hiçbir şey olmamış gibi ilerlemiyoruz."

"Sosyal medyadaki tepkinin farkındayım. Sosyal medya arkadaşınız da aynı zamanda düşmanınız da olabiliyor."

"İnsanların düşüncüleri var, doğru. Bundan hoşlanmayan insanlar için de olayı ciddiye almaya devam ediyoruz."

"Bu istemediğimiz ve dikkat dağıtıcı bir şeydi evet ama bazen böyle şeyler oluyor. Tabii ki, bunun olmamasını tercih ederdim ama şu an buradayız ve şimdi bunun üzerinde çalışmalıyız, bu bizim işimizin bir parçası. " dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Zeynep Temel

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