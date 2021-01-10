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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Russell şampiyon olabilecek potansiyelde"

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Hamilton: "Russell şampiyon olabilecek potansiyelde"
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, Editör

Williams'la Formula 1'deki ikinci yılını geride bırakan George Russell'ın  yavaş araçlarla ortaya koyduğu performans, Lewis Hamilton'ı oldukça etkilemiş gibi görünüyor.

George Russell, son iki yılda Williams'la Formula 1'de mücadele etti ve özellikle tek turdaki performansı harikaydı.

Russell'ın F1'deki ilk zamanlarını Fernando Alonso'nunkilerle karşılaştıran Hamilton, GP Racing'e şöyle dedi: "Alonso'ya bakın, ikisinin yapabildiği şeyler oldukça benzer."

Tecrübeli pilota göre pek çok yetenekli sürücü daha yavaş bir araçla büyüyüp gelişiyor. Hata yapmayı ve takıma liderlik etmeyi de burada öğreniyor.

Hamilton, Sakhir GP'de yarışamadığı zaman yerine Russell geçmişti.

Mercedes'le yarışma fırsatı yakalayan genç pilot, ortaya koyduğu performansla yeteneklerini bir kez daha göstermiş oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor ve Mercedes'ten ayrılması halinde yerine Russell'ın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Genç İngiliz pilottan övgü dolu sözlerle bahseden Hamilton, "Bu yıl o araçla sık sık ikinci bölüme kalması harikaydı, gerçekten harika sonuçlar aldı."

"Yarış yeteneğinden ve gelişiminden gerçekten etkilendim. Onda bir gelecek olduğuna inanıyorum."

"Bu sporun geleceği olan birkaç sürücü var ve o, onlardan biri. İlerlemesini görmek beni gerçekten heyecanlandırıyor. Bir şampiyon potansiyeline sahip, bundan hiç şüphem yok." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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