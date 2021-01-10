Wolff, Hamilton'un Rosberg gibi aniden emekli olmayacağından emin

Hamilton, bu sene en başarılı performanslarından birini göstererek 7. şampiyonluğunu aldı ve Michael Schumacher’in rekoruna ortak oldu.

Fakat çok baskın bir sezon geçirmesi birçoklarında, Hamilton’un başarısının saf sürücü yeteneğinden ziyade araca ve takıma bağlı olabileceği yönünde soru işaretlerine yol açtı.

Motorsport.com’a Hamilton’un Mercedes’teki rolü ve başardıkları hakkında konuşan Wolff, takımın ve sürücünün her ikisinin de bu başarıda payının büyük olduğunu söyledi.

Fakat, üst seviye bir sürücü olmanın sadece pistte hızlı olmaktan ibaret olmadığını da ekledi.

Araç ve sürücü arasındaki kıyaslama hakkında Wolff, “Tek boyutlu değil. Formula 1’de her zaman en iyi aracın içindeki en iyi pilot kazanmıştır.”

“En iyi pilot, en hızlı ve en akıllı pilot demektir. Takım içi dinamiklerini ve takımın teknik yeterliliğini o anlar ve bir yandan da organizasyon içindeki görevini bilerek her şeyin güneşin etrafında döndüğü bir güneş sistemi içinde olmadığını kavrar.”

“Aynı şekilde sürücünün etrafındaki organizasyonun da her alanda performans gösterebilmesi için en iyi şeklinde olması gerekir. Bu da mühendislik yönünden, ticari yönden, politik yönden ve iletişim yönünden ilerleme kat etmek manasına geliyor.”

“Bu işte herkesin, endüstrinin içindeki kişilerin bile, sandığının aksine mucizevi bir çözüm yok. Bu işte kazanım gösterilebilecek küçük alanlar mevcut ve bir takımın başarılı olabilmesi için her şeyin doğru noktada olması gerek.” dedi.

Mercedes ve Hamilton arasında şu anda, 2020’de sona eren sözleşmeyi yenilemek için görüşmeler devam ediyor.

Bu görüşmelerin sezon öncesi testlerine kadar uzayabileceği söylenirken Wolff, Hamilton’un 2016’da takım arkadaşı Nico Rosberg’ın yaptığı gibi aniden emekli olmayacağından emin olduğunu söyledi.

Wolff, “Beni hiç endişelendirmiyor çünkü Lewis’in kararlarına her zaman saygı göstermişimdir.”

“Bizimle uzun süre kalması ya da sporu bırakıp ilgilendiği diğer şeylerin peşinden gitmesi, hiç fark etmez. Karşımıza çıkabilecek her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız.”

“Fakat aynı zamanda çokça konuşuyoruz ve birbirimize karşı şeffafız. Birlikte başaracağımız daha çok şey olduğuna inanıyorum.” dedi.