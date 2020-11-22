Vettel, Hamilton'a tarih yazmasını izlemenin 'özel' olduğunu söylemiş

Hamilton Pazar günü İstanbul’da 7. F1 dünya pilotlar şampiyonluğunu kazandı ve böylece Michael Schumacher’ın elinde tuttuğu rekoru eşitlemiş oldu.

Yarıştan hemen sonra Hamilton aracından çıkarken Vettel, Britanyalı pilota yaklaştı ve kokpite eğilerek tebriklerini iletti.

Konuşmanın tamamı televizyonda yayınlanmazken Vettel, Mercedes pilotunun kendi çağının en iyisi olmasını sağlayan başarılarını överken kendisine de hislerini iletmek istediğini söyledi.

Vettel: “Ona bizim için çok özel olduğunu, çünkü bugün tarih yazıldığına tanıklık ettiğimizi söyledim.”

“Bence kesinlikle bizim çağımızın en iyisi. Karşılaştırmak her zaman zor... Nasıl (Juan Manuel) Fangio veya Stirling Moss’u bizim jenerasyonumuzla karşılaştırabilirsiniz? Yapamazsınız.”

“Belki işlevsiz olurduk, çünkü o araçların içinde altımıza ederdik. Belki onlar bizim araçlarımızda işlevsiz kalırdı çünkü çok hızlılar. Kim bilir?”

“Ama bir şey ifade etmiyor. Bence her dönemin bir sürücüsü veya sürücüleri var ve Lewis kesinlikle bizim çağımızın en iyisi.”

Vettel bu sene bir çok kez kendisine göre gördüğü en iyi pilotun Michael Schumacher olmaya devam edeceğini belirtti.

Alman pilot: “Bana göre, tabii ki duygusal olarak, Michael her zaman en iyi pilot olmaya devam edecek ama başardıkları açısından Lewis kesinlikle en iyisi.”

“Şampiyonluk sayısını eşitledi, daha çok yarış kazandı ve daha çok pole pozisyonu elde etti. O yüzden bence kendisinden istenebilecek her şeyi elde etti.”

“Bence bugün en büyük kanıt. Zor bir yarıştı, pistte kalması çok zor bir yarıştı ve 2 saat sürdü. Doğrusu onun kazanacağı yarış değildi ve yine de kazandı.”

“O yüzden bence bir kez daha, çantasından özel bir şeyler çıkarmayı başardı ve dolayısıyla elde ettiği her başarıyı hak ettiğini düşünüyorum.”

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