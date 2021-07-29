Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi Sonraki / Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak
Formula 1 Haberler

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

Ekleyen:

Yarış Mühendisi Şefi Ayao Komatsu’ya göre Mick Schumacher’in farklı şeyler denemeye açık olması ve gelişmeye yönelik yaklaşımı Haas’taki herkese “yardımcı olmuş”.

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

2020 F2 şampiyonu Schumacher, bu sene Haas ile F1 kariyerine başladı ve şimdiye kadar gridin gerilerinde yarışsa da iki yarış dışındaki tüm yarışlarda takım arkadaşı Nikita Mazepin’in önünde finiş gördü.

Schumacher, yarış mühendisi Gary Gannon’dan geri bildirimler alırken 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’den de tavsiyeler alıyor.

Haas’ın Yarış Mühendisi Şefi Komatsu, Schumacher’in farklı yaklaşımlar denemeye istekli olmasının ve ekibin kendisine verdiği geri bildirimleri dikkate almasının oldukça olumlu olduğunu belirtti.

Komatsu, “İlk andan itibaren, tüm fikirlere ve yaklaşımlara açık olduğunu anlamıştık.”

“Yani ona, ‘tamam, şimdi bunu deneyelim ve farklı bir yol izleyelim’ dediğimizde, bizimle aynı görüşte olmasa bile yine de denemekten mutlu oluyor. Bu araç ayarları, sürüş stili, tek tur ya da yarışla ilgili olsun her zaman dediğimiz şeyleri deniyor.”

“Ardından bu, bizim çok iyi veriler toplamamızı sağlıyor. Denediğimiz şey işe yaramasa bile geri bildirim ve veri toplamış oluyoruz.”

“Her şeyi denemeye istekli olması ve Bakü’deki gibi araçta bir sorun çıkmasına rağmen sakin kalması çok önemli. Seansı sona ermişti ve elbette, araç hakkında oldukça öfkelenmişti.”

“Buna rağmen sakin kaldı ve gelişime açık olduğu için bize geri bildirimler verdi. Bu yüzden, bu şekilde çalışması herkese yardımcı oluyor.”

“Her alanda çok gelişti ama özellikle lastik yönetimi açısından son yarışlarda, büyük bir ilerleme kaydetti.” ifadelerini kullandı.

Komatsu bu konuda ise iki pilotun Haas aracında farklı şeylere ihtiyaç duyduğunu belirtti ve pilotların stilini tam olarak anlamalarının biraz zaman aldığını da vurguladı.

Yarış Mühendisi Şefi, “Özellikle yüksek hızlı virajlarda Nikita, biraz daha iyi bir dengeye ihtiyaç duyuyor. Öte yandan Mick, bununla başa çıkabiliyor.”

“Fakat [Mick’in] lastik saklamak konusunda daha çok gelişmesi gerekiyor. Bu yüzden, ikisinin de ihtiyaçları birbirinden farklı. Bunu anlamamız biraz zaman aldı.” diye ekledi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21
1/1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi

Önceki haber

Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi

Sonraki haber

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

21 s
2
Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

2 s
3
Formula 1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

27 dk
4
Formula 1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

4 s
5
Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

4 s
Son Haberler
FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı
F1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

27dk
Fernando Alonso 40 yaşına girdi
F1

Fernando Alonso 40 yaşına girdi

51dk
Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak
F1

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak

1 s
Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”
F1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

1 s
Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi
F1

Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi

2 s
Son Videolar
Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak” Britanya GP
Formula 1

Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak”

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”
Formula 1

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”

Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir” Britanya GP
Formula 1

Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir”

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Hungaroring'de yağmur ihtimali var
Formula 1 Formula 1

Hungaroring'de yağmur ihtimali var

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”
Formula 1 Formula 1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

Son Haberler

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

Fernando Alonso 40 yaşına girdi
Formula 1 Formula 1

Fernando Alonso 40 yaşına girdi

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”
Formula 1 Formula 1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.