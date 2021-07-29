Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

2020 F2 şampiyonu Schumacher, bu sene Haas ile F1 kariyerine başladı ve şimdiye kadar gridin gerilerinde yarışsa da iki yarış dışındaki tüm yarışlarda takım arkadaşı Nikita Mazepin’in önünde finiş gördü.

Schumacher, yarış mühendisi Gary Gannon’dan geri bildirimler alırken 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’den de tavsiyeler alıyor.

Haas’ın Yarış Mühendisi Şefi Komatsu, Schumacher’in farklı yaklaşımlar denemeye istekli olmasının ve ekibin kendisine verdiği geri bildirimleri dikkate almasının oldukça olumlu olduğunu belirtti.

Komatsu, “İlk andan itibaren, tüm fikirlere ve yaklaşımlara açık olduğunu anlamıştık.”

“Yani ona, ‘tamam, şimdi bunu deneyelim ve farklı bir yol izleyelim’ dediğimizde, bizimle aynı görüşte olmasa bile yine de denemekten mutlu oluyor. Bu araç ayarları, sürüş stili, tek tur ya da yarışla ilgili olsun her zaman dediğimiz şeyleri deniyor.”

“Ardından bu, bizim çok iyi veriler toplamamızı sağlıyor. Denediğimiz şey işe yaramasa bile geri bildirim ve veri toplamış oluyoruz.”

“Her şeyi denemeye istekli olması ve Bakü’deki gibi araçta bir sorun çıkmasına rağmen sakin kalması çok önemli. Seansı sona ermişti ve elbette, araç hakkında oldukça öfkelenmişti.”

“Buna rağmen sakin kaldı ve gelişime açık olduğu için bize geri bildirimler verdi. Bu yüzden, bu şekilde çalışması herkese yardımcı oluyor.”

“Her alanda çok gelişti ama özellikle lastik yönetimi açısından son yarışlarda, büyük bir ilerleme kaydetti.” ifadelerini kullandı.

Komatsu bu konuda ise iki pilotun Haas aracında farklı şeylere ihtiyaç duyduğunu belirtti ve pilotların stilini tam olarak anlamalarının biraz zaman aldığını da vurguladı.

Yarış Mühendisi Şefi, “Özellikle yüksek hızlı virajlarda Nikita, biraz daha iyi bir dengeye ihtiyaç duyuyor. Öte yandan Mick, bununla başa çıkabiliyor.”

“Fakat [Mick’in] lastik saklamak konusunda daha çok gelişmesi gerekiyor. Bu yüzden, ikisinin de ihtiyaçları birbirinden farklı. Bunu anlamamız biraz zaman aldı.” diye ekledi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images