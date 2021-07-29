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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Macaristan GP öncesi konuşan Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, takımın odak noktasını 2022'ye çevirdiğini söylerken, bu hafta sonu yapılacak Hungaroring yarışında iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi

Sezon başında rüzgar tüneliyle ilgili sıkıntılar yaşayan Alpine, bundan ötürü 2021 aracının gelişiminde zorluklarla karşılaşmıştı.

Fakat sonrasında iyi bir atılım yaparak en azından AlphaTauri ve Aston Martin ile verdikleri beşincilik savaşına dahil oldular.

Şimdi sırada, Macaristan yarışı var ve takım iyi bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor.

Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, çifte puanla tamamladıkları Britanya GP öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "Silverstone'da iki araçla birden puan kazanmak harikaydı ve bunlar şampiyona için çok önemli puanlardı. Fakat hedefimiz, yedincilik ve dokuzunculuktan daha yüksek olmaya devam ediyor."

"Bununla beraber takım olarak yaptığımız cesur lastik seçimi ve hem Fernando hem de Esteban'ın harika sürüşü sayesinde Formula 1'deki ilk sprint yarışının başarılı geçmesine katkıda bulunduk."

"Bu da cuma günü bizi biraz hayal kırıklığına uğratan sıralama performansını telafi ettiğimiz anlamına geldi."

"Bence Fernando, şimdiye kadar gösterdiği performansla geri dönüşünün başarısız olacağını düşünen herkesi sonsuza kadar susturdu. Hâlâ hızlı ve geçen cumartesi ve pazar günkü yarışlarda da gösterdiği üzere yarış yeteneği eşsiz. Sezon ilerledikçe, kendini ve takımı zorlamaya devam edeceğinden hiçbir şüphemiz yok."

"Esteban'a gelirsek, iki zor hafta sonunun ardından onu yeniden iyi durumda görmek harikaydı. Sağlam bir hafta sonu geçirdi ve puan kazanmayı başardı. Şimdi bu iyi performansın üzerine ekleyebilir ve sezon başındaki güçlü formuna dönebilir."

"Önümüzde Budapeşte yarışı var ve orada, geçiş yapmak çok zor. Bu yüzden, sıralama turları önemli olacak. Cumartesi günü aracın potansiyelini ortaya çıkarmamız ve kendimi pazar günkü yarışta yüksek puanlar için savaşabileceğimiz bir pozisyona getirmemiz gerekiyor."

Macaristan, yaz arasından önceki son yarış olacak ve Budkowski, takımın artık tamamen 2022'ye odaklandığını söyledi.

Budkowski şöyle konuştu: "Hem Enstone hem de Viry, aracı geliştirmek için sezon başından bu yana çok fazla çalıştı. Artık her iki fabrika da tamamen 2022'ye odaklandı. Bu da piste getirdiğimiz yeni parça sayısının azaldığı anlamına geliyor fakat takvimin ikinci yarısında, yoğun bir program olacak ve takımdaki herkes bataryalarını doldurmak için iki haftalık arayı sabırsızlıkla bekliyor."

"Fakat rahatlamadan önce, Macaristan'da bir başka güçlü yarış geçirmeyi ve iki araçla birden puan almayı hedefliyoruz."

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