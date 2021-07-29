Stroll, Aston Martin'in Macaristan'da geçen yılki kadar güçlü olacağına inanmıyor

Aston Martin, geçen yıla oldukça iyi başlamıştı ve Macaristan sıralama turlarında, Lance Stroll üçüncü olmuştu. Fakat, karmaşık şartlarda yapılan yarışta podyuma çıkamadı.

Bu yıl daha gerilerde yarışan Stroll, Silverstone'da sekizinci oldu ve bu hafta sonu puan almak istediğini ancak geçen yılı tekrarlamalarının mümkün olmadığını belirtti.

Kanadalı pilot şöyle konuştu: "Bu hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Gelmekten her zaman zevk aldığım teknik bir pist. Bu hafta sonu, hava durumu da ilginç olacak gibi görünüyor. Bu yüzden, neler olacağını göreceğiz."

"Burası sıralama turlarının önemli olduğu bir yer. Ancak yaklaşımımızda bir değişiklik yok; her zaman cumartesi ve pazar günlerinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışmanız gerekiyor."

"Geçen yıl bu noktada güçlü bir araca sahiptik fakat şimdi genel tablo biraz değişti. Burada sıralama turlarında üçüncü olduk ve podyumda bitirecek hızımız vardı. Başlangıçta biraz yağmur yağdı ve işleri karıştıran şeyler ortaya çıktı, bu yüzden bu hafta sonu yaşayacağımız şeyin bu olacağını düşünmüyorum. Ancak yine de takım iyi puanlar alabilecek tempoya sahipse, bunun bunun iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum ve hedefimiz de bu."

"Bence bizim için kesinlikle zorlu bir sezon oluyor. Geçen yılın ardından, kural değişiklikleri vb. şeyler nedeniyle hedefimize ulaşamadık. Performans anlamında bir darbe aldık ve bu da sezon başlangıcını biraz daha zor hale getirdi. Bazı olumlu şeyler de vardı. Takım olarak ileriye doğru adımlar attığımızı ve sezon başından beri aracı geliştirdiğimizi düşünüyorum. Önümüzde hâlâ çok fazla yarış var, bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum."

Bu yıl takımda dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'e eşlik eden Stroll, Alman pilotla çalışmanın keyif verici olduğunu da ekledi.

"Onunla çalışmaktan keyif aldım. O, çok deneyimli ve çok yetenekli bir sürücü. Aynı zamanda dört kez dünya şampiyonu. Onunla birlikte çalışmak harika oldu. Yine de onunla hiç golf oynamadım! Orada nasıl olduğunu bilmiyorum ama pistte iyi ve bence harika bir rakip. Eğer rekabetçi ve sizi gerçekten zorlayan bir takım arkadaşını varsa, bu her zaman eğlencelidir ve o böyle biri."

Lance Stroll, Aston Martin, in the press conference Fotoğraf: FIA Pool