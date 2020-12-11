Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
FP1:
00 Saat
:
35 Dakika
:
10 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış

paylaşım
yorumlar
Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış
Ekleyen:
, Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'i Abu Dhabi'de yarıştırmak istemediklerini, çünkü bunu yapmanın Alman pilot üzerinde baskı yaratacağını belirtti.

Haas pilotu Romain Grosjean, Bahreyn GP'de geçirdiği kazanın ardından Sakhir ve Abu Dhabi GP'lerinde yarışmayacağını açıkladı.

Fransız pilotun yerini Sakhir GP'de Pietro Fittipaldi almıştı ve Abu Dhabi'de Mick Schumacher'in alabileceği iddiaları vardı.

Çünkü Alman pilot, zaten ilk seansta piste çıkacak ve gelecek yıl takımın ana yarış pilotlarından bir tanesi olacak.

Fakat Haas tercihini yine Fittipaldi'den yana kullandı.

Steiner, Abu Dabi'deki La Gazzetta dello Sport'a “Mick bizim için burada  Cuma günü ilk seansta piste çıkacak ve ardından Salı günü genç sürücü testine katılacak."

"Bu şekilde araca ve takıma alışabilir. Ama Formula 2 şampiyonluğunu daha yeni kazandı. Bu yüzden resmi bir yarışa katılması için doğru zaman olduğunu düşünmüyoruz."

"Bunu yapmak omuzlarına çok fazla baskı uygulardı." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff da geçtiğimiz günlerde Mick'le ilgili bir soruya, "Haas'ta güven içinde gelişmesi için iki veya üç yıla ihtiyacı var. Belki o zaman Ferrari'ye geçme şansı bulur. Tıpkı George Russell'ın bizimle olduğu gibi." yanıtını verdi.

Mick daha önce Ferrari ve Alfa Romeo ile bazı F1 testleri yapmıştı.

Yedek pilotluğa sıcak bakan Kvyat: "Red Bull'un kararını yakında öğreneceksiniz"

Önceki haber

Yedek pilotluğa sıcak bakan Kvyat: "Red Bull'un kararını yakında öğreneceksiniz"

Sonraki haber

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!

Leclerc: "Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim"

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış

Bottas kabul etti: "Daha iyi olmam gerekiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas kabul etti: "Daha iyi olmam gerekiyor"

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

Yedek pilotluğa sıcak bakan Kvyat: "Red Bull'un kararını yakında öğreneceksiniz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yedek pilotluğa sıcak bakan Kvyat: "Red Bull'un kararını yakında öğreneceksiniz"

Son Haberler

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış

Yedek pilotluğa sıcak bakan Kvyat: "Red Bull'un kararını yakında öğreneceksiniz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Yedek pilotluğa sıcak bakan Kvyat: "Red Bull'un kararını yakında öğreneceksiniz"

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!

10s
2
Formula 1

Leclerc: "Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim"

17s
3
Formula 1

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı

21s
4
Formula 1

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

2s
5
Formula 1

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış

25 dk

Son Haberler

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!
F1

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış
F1

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış

Yedek pilotluğa sıcak bakan Kvyat: "Red Bull'un kararını yakında öğreneceksiniz"
F1

Yedek pilotluğa sıcak bakan Kvyat: "Red Bull'un kararını yakında öğreneceksiniz"

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"
F1

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!
F1

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
18s

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.