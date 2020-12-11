Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış

Haas pilotu Romain Grosjean, Bahreyn GP'de geçirdiği kazanın ardından Sakhir ve Abu Dhabi GP'lerinde yarışmayacağını açıkladı.

Fransız pilotun yerini Sakhir GP'de Pietro Fittipaldi almıştı ve Abu Dhabi'de Mick Schumacher'in alabileceği iddiaları vardı.

Çünkü Alman pilot, zaten ilk seansta piste çıkacak ve gelecek yıl takımın ana yarış pilotlarından bir tanesi olacak.

Fakat Haas tercihini yine Fittipaldi'den yana kullandı.

Steiner, Abu Dabi'deki La Gazzetta dello Sport'a “Mick bizim için burada Cuma günü ilk seansta piste çıkacak ve ardından Salı günü genç sürücü testine katılacak."

"Bu şekilde araca ve takıma alışabilir. Ama Formula 2 şampiyonluğunu daha yeni kazandı. Bu yüzden resmi bir yarışa katılması için doğru zaman olduğunu düşünmüyoruz."

"Bunu yapmak omuzlarına çok fazla baskı uygulardı." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff da geçtiğimiz günlerde Mick'le ilgili bir soruya, "Haas'ta güven içinde gelişmesi için iki veya üç yıla ihtiyacı var. Belki o zaman Ferrari'ye geçme şansı bulur. Tıpkı George Russell'ın bizimle olduğu gibi." yanıtını verdi.

Mick daha önce Ferrari ve Alfa Romeo ile bazı F1 testleri yapmıştı.