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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

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Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!
Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Lando Norris, gelecek yıl Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olmasının "eğlenceli" olacağını düşünüyor.

McLaren pilotu Lando Norris, 2019'da F1'de yarışmaya başladığından bu yana Carlos Sainz'la takım arkadaşı oldu.

Bunun öncesinde Stoffel Vandoorne ve Fernando Alonso'nun yanında yedek pilotluk da yapan Norris, gelecek yıl Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olacak.

Ricciardo genellikle neşeli ve esprili tavırlarıyla biliniyor. Norris de F1'e girdiği günden bu yana tavır olarak Ricciardo'ya benziyor.

Bundan ötürü ikilinin iyi anlaşacağı düşünülürken, İngiliz pilot da bu görüşü paylaşıyor.

Ricciardo'dan 10 yaş küçük olan genç sürücü, "Ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. Eminim çok güzel anlarımız olacak."

 

"Takım arkadaşı olmadan önce Carlos'u hiç tanımıyordum, ama tabii ki onu biliyordum. Yine de hiç konuşmamıştık, bu yüzden onu o kadar iyi tanımıyordum, bu yüzden çok az bilgiyle geldim ve hem pistte hem de pist dışında iki iyi arkadaş ve rakip olduk."

"Muhtemelen seneye Daniel ile de aynı şeyi yapacağım. Günün sonunda o bir takım arkadaşı ve beni yenmek isteyen bir adam."

"Eminim biraz eğleneceğiz, çünkü o iyi ve komik bir adam. Ama yine de o bir rakip ve günün sonunda takım arkadaşım."

"Ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz." dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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