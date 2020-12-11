Yedek pilotluğa sıcak bakan Kvyat: "Red Bull'un kararını yakında öğreneceksiniz"

Daniil Kvyat, 2019'da geri döndüğü Formula 1'den ikinci kez ayrılacak gibi görünüyor. Çünkü Red Bull, gelecek yıl için Yuki Tsunoda'yı AlphaTauri'de yarıştırmayı planlıyor.

Kvyat, Yas Marina'daki son yarış öncesinde şöyle konuştu: "Red Bull ile bir ön görüşme yaptık diyebilirim. Sanırım yakında öğreneceksiniz ve bu soruların bence Helmut'a yöneltilmesi daha iyi."

"Yedek pilotluk konusunda diğer takımlarla konuştum, bu noktada hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Ama bir menajerim var: Nicolas Todt. Etrafıyla konuşuyor, pek çok seçeneği göz önünde bulundurarak, her zaman iletişim halinde oluyoruz. Pek çok şeye açığım ve elbette bunu da dikkate alacağım."

"Şimdi önce sezonu bitirmek istiyorum ve sonra kararlar almaya başlayacağım. Tabii ki 2021'de koltuğa sahip olmazsam, 2022'de Formula 1'e dönmek için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Hâlâ cevaplanması gereken pek çok soru var. Elimizde pek çok seçenek ve pek çok ilginç fırsat var. Şahsen sadece yılı bitirmek istiyorum çünkü şu anda yılın ikinci yarısında çok iyi bir ritim yakaladım ve son yarışta takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sonrasında seçenekler konusunda daha fazlasını görmeye başlayacağız."

Kvyat bu yıl kaydettiği ilerlemenin Pierre Gasly'nın zaferi nedeniyle gölgelendiğini düşünüyor.

"Bu yıl büyük bir ilerleme kaydettiğimi hissettim. Çok ilginç bir yıldı. Ve evet, bence, son iki yılda çok rekabetçiydik. Formula 1'deki son iki yılımda çok daha komple bir sürücü haline geldim ve şimdi sahip olduğum aracı sürekli olarak iyi bir hızda sürebileceğimi hissediyorum."

"Eğer önümüzdeki yıl F1'de olmazsam, ideal olarak 2022'nin geri dönmek için mantıklı bir yıl olacağını düşünüyorum, çünkü yeni kurallar var ve takımların deneyime ihtiyacı var. Sizi temin ederim ki bu deneyim, özellikle yeni kurallar geldiğinde oldukça önemli oluyor. Geri gelmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım çünkü spora vereceğim çok şey olduğunu hissediyorum.

"Bu yıl Pierre'le aramızda çok çetin bir savaş vardı. Tabii ki galibiyeti pek çok şeyi gölgede bıraktı, bu yıl yaptığım her iyi şey gölgede, ama bu normal. Sonuçta harika bir yarış çıkardı. Ama şahsen artık daha komple bir pilot olduğumu hissediyorum ve etrafımdaki baskı çok yüksek olsa bile %100'ümü ortaya koyabiliyorum, ki bu geçmişte biraz zordu ve benim için büyük bir sorundu."