Haas, Schumacher anlaşmasını "yakında" açıklayabilir

Amerikalı ekip gelecek yıl Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le devam etmeme kararı aldığı için şu anda her iki koltuk da boş durumda.

Şu anda Formula 2'de yarışan ve şampiyonayı lider götüren Mick Schumacher'in gelecek yıl Haas'la F1'e adım atması bekleniyor.

İkinci koltuğun ise Rus F2 pilotu Nikita Mazepin'e gitmesi bekleniyor. Mazepin, çok büyük bir finansal desteğe sahip ve bu, Haas'ın tam da aradığı şey olabilir.

Bahreyn GP öncesi perşembe günü konuşan Haas patronu Steiner, "Umarım kadromuzu duyurmak için daha uzun süre beklemek zorunda kalmayız."

"Umarım yakında duyurabiliriz. Çözülmesi gereken birkaç küçük şey var ama ciddi bir şey yok. O gün gelene kadar biraz daha beklemeye ihtiyacımız var." dedi.

Schumacher'in sezon sonundaki testte Haas'la piste çıkması ve yeni sezon öncesinde araca alışması bekleniyor.

Mazepin'in de yine testin birinci veya ikinci gününde 2020 Haas'la sürüş yapacağı düşünülüyor.