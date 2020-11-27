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Formula 1 / Son dakika

Albon: "B planım yok, Red Bull'da kalmak istiyorum"

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Albon: "B planım yok, Red Bull'da kalmak istiyorum"
Ekleyen:
, Editör

Alex Albon, gelecek yıl Red Bull'la yarışmaya devam etmek istediğini ve tamamen buna konsantre olduğunu söyledi.

Red Bull pilotu Alex Albon, bu yıl beklentilerin altında bir sezon geçirmesinin ardından yoğun şekilde eleştiriliyor.

Ancak Red Bull'un elinde güçlü bir sürücü olmaması ve Pierre Gasly'nin de AlphaTauri'de kalacak olmasıyla, Albon'un en az bir yıl daha takımda kalması bekleniyor.

Bahreyn GP öncesi konuşan Albon, hedefinin takımda kalmak olduğunu ve her şeyi buna göre planladığını söyledi.

Albon, "Tüm dikkatimi artık kalan üç yarışa vermem gerekiyor, bundan başka bir şey düşünmüyorum."

"Bana B planımı soruyorlar, ama ben A planını seçtim ve A planım takımda kalmak anlamına geliyor."

"Amacım bu, o yüzden önümüzdeki üç yarışa odaklandım." dedi.

Taylandlı sürücü Türkiye'de kötü bir hafta sonu geçirdiğini de düşünmüyor.

"Türkiye'deki hafta sonuna bakarsak o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Hızımı artırmayı başardım, ancak araçla ilgili bazı sorunlar vardı."

"Önümüzde hâlâ neler yapabileceğimi gösterebileceğim üç yarış olduğunu söylemek istiyorum. Ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

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Editör Kemal Şengül

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