Verstappen: "2020, F1'deki en iyi yılım"

Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine kadar tamamladığı tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başarmıştı ve kariyerinin en iyi sezonlarından bir tanesini geçiriyordu.

Ancak Türkiye'de işler kötü gidince, hafta sonunu podyumun dışında tamamladı ve serisi sona erdi.

Yine de Verstappen, bitime üç yarış kala Valtteri Bottas'ın sadece 27 puan ardında ve bu yıl yarış kazanmayı başardı.

Verstappen en iyi sezonu olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "En iyi yılım olup olmadığını değerlendirmek için kazandığım zaferlerin sayısına bakmamak gerekiyor."

"Sezon boyunca nasıl performans gösterdiğime bakmalıyız ve bence bu sezon, önceki sezonlardan daha iyiydi. Bu yüzden en iyi sezonum olduğunu düşünüyorum."

"Kalan yarışlarda her zamanki gibi en iyi sonucu almaya ve mümkün olan her şeyi yapmaya çalışacağım. Bu, hep böyleydi. Sezonumu olabildiğince iyi şekilde bitirmek istiyorum."

"Bahreyn'de iki farklı yarış olacak ve dürüst olmak gerekirse ikinci yarışta ne beklememiz gerektiğini bilmiyorum. Bu, en zorlu pistlerden biri değil, ama durum bu. Neler olacağını göreceğiz, herkes için aynı olacak."