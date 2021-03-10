Haas nihayet 2021 F1 aracını çalıştırdı
Haas, 2021 Ferrari güç ünitesini, çarşamba günü ilk kez çalıştırdı ve 2021 aracını çalıştıran son ekip oldu.
Takımlar genellikle, yeni sezonda mücadele edecekleri araçları, ilk testten ortalama olarak üç ila dört hafta önce çalıştırıyorlar ve ardından bir Shakedown düzenliyorlar.
Ancak Haas, güç ünitesini Banbury fabrikasında çalıştırmayı başaramadı çünkü bunun için gerekli olan Ferrari mühendisleri, kısıtlamalar yüzünden İngiltere'ye seyahat edemedi.
İngiltere'ye gitmeleri halinde hem oraya gittiklerinde, hem de döndüklerinde karantinaya girmek zorunda kalacaklardı, ki bu hiç de pratik bir çözüm değildi.
Takım bu yüzden İngiltere'de herhangi bir çekim günü düzenlemedi ve bunun yerine yeni aracını ilk kez Bahreyn'deki testte piste çıkaracak.
Bunun öncesinde Amerikalı ekip, bugün yeni aracını ilk kez Bahreyn'de çalıştırdı ve o anların görüntüsünü paylaştı.
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|Editör
|Adam Cooper