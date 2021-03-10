Teknik analiz: Ferrari SF21

Ferrari, gridde en öne olmasa bile öne yakın bir yere dönmeyi umduğu yeni aracı SF21'i görücüye çıkardı. Her ne kadar araç, resmi tanıtımdan önce ortaya çıkmasıyla heyecanı bir miktar kırpılmış olsa da, kırmızı ekip yine de ilgi odağıydı.

Son senelerde Ferrari, hem aerodinamik hem de motor tarafında gerilemekten kurtulamamıştı. Özellikle geçen sene Ferrari güç ünitesinde gelen yaptırımın ardından takım, sezon içerisinde gelişim de dondurulduğu için motorda yaşadığı sıkıntıları aşamadı. Hem motor gücü açısından geride kalan, hem de araç üstünde fazla sürüklenmeye sahip olan Ferrari, sezonu ancak 6. sırada tamamlayabildi.

Yeni sezona yeni bir motorla başlayan Ferrari, güç kaybını telafi etmeyi umarken aerodinamik tarafta sürüklenmeyi azaltıcı, yere basma gücünü arttıracak çözümlere odaklandı.

Araç genel olarak geçen seneki aracın devamı şeklinde ancak buna rağmen şimdiden araçtaki bazı değişiklikler gösterildi.

Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari

Ferrari bu seneki gelişim haklarını aracın arka tarafında kullandığı için ön tarafta büyük bir tasarım değişikliği yapması mümkün değildi. Bu yüzden kalın burun tasarımı ve geçen seneki ön süspansiyon tasarımı devam ediyor ancak bu bölgedeki aerodinamik parçalarda değişiklik yapılmış. Burun altındaki pelerin hava yönlendirici kanat çok daha ileriye alınıp aynı zamanda geriye doğru uzatılırken burundaki çıkıntıdan itibaren hava akımını pelerin kanada doğru yönlendirecek bir çizgi oluşturulmuş durumda. Bunların dışında burun ile ön kanadı birleştiren direk bölgesi geçen seneye göre daralmış gibi duruyor.

Ferrari SF21 ön kanat detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Ön kanat tasarımı genel olarak Ferrari'nin 2019'dan beri sahip olduğu felsefenin devamı şeklinde. Flaplerin iç kısmı daha fazla yere basma gücü üretecek şekilde yüksek konumlandırılırken, kenar plakasına bağlandığı kısmı ise hava akımını tekerleklerin dışına yönlendirecek şekilde alçak konumlandırmış.

Kenar plakasının dış kısmında, geçen seneye göre bir değişiklik bulunuyor. Geçen sene kenar plakasının en arkasında kare şeklinde basamaklı bir bölüm kırpılmışken, bu seneki kenar plakasının arka kısmı daha oval şekilde kırpılmış Mercedes'e benzer bir tasarıma sahip.

Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari

Aracın en dikkat çekici değişikliklerinden birisi burun ile şasinin birleştiği noktada yapılmış. Geçen sene şasinin uç kısmında Mercedes ya da Alfa Romeo'da gördüğümüze benzer kenara açılan herhangi bir kanat bulunmuyordu. Ancak bu seneki Ferrari aracında bu bölümde her iki yanda birbirini takip eden büyükten küçüğe L şeklinde sıralanmış 4'er kanatçık bulunuyor. Geçen sene bu kanatların bulunduğu yerin orta kısmı, dışarı doğru şişkindi ve bu yükseltinin arkasında S-kanal çıkışı yer alıyordu. Bu seneki araçta ise bu kanatçıkların orta bölümünde herhangi bir yükselti olmayan bir S-kanal çıkışı yer alıyor.

Aracın ön bölümündeki değişiklikler bunlarla sınırlı değil. Süspansiyon kollarının tekerleğe bağlandığı bölgeye baktığımızda, ön fren kanalı tasarımında da değişiklik yapıldığını görüyoruz.

Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari

Aracın burun ve şasinin alt kısmına denk gelen kısmında ciddi değişiklikler var. Burun arkasındaki pelerin hava kanat geçen sene kısa tutuluyor, onun arkasında şasinin altında geleneksel bir şekilde aşağıya doğru sarkan kanatlar bulunuyordu. SF21'de ise burnun ucundan itibaren başlayan pelerin adı verilen arka kanat, şasinin altına kadar uzuyor ve oldukça büyük alanı kaplıyor. Pelerin kanat üzerinde de, S kanal girişinden itibaren geriye doğru ilerleyen bir yüzey kanadı bulunuyor.

Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari

Aracın orta bölümüne geldiğimizde, hem sidepodun şeklinde hem de o bölgede yer alan parçalarda irili ufaklı bazı değişiklikler bulunuyor.

Ferrari, 2017'den beri öncülüğünü yaptığı yan kaza barının düşük konumlandırılması tasarımını yeni araçta da devam ettiriyor. Ancak geçen sene yan kaza barları, sidepod kenarında yer alan dikey deflektör kanatlara bağlanırken bu sene daha kısa bir noktada kesilmiş durumda. Yan kaza barının üstündeki küçük hava girişinin üst kısmı biraz daha kırpılmış, böylece sidepodun omuz kısmının tasarımında daralma olmuş. Sidepodun üstünden kenara doğru uzayan ve aynanın destek kolunun bağlandığı yatay kanat geçen seneki araçta dümdüz bir şekilde ilerlerken bu seneki araçta hava girişinden sonra hava akımının yönünü değiştirecek şekilde hafif kıvrılmış ve bu parçanın üzerine de yüzey kanatçıkları eklenmiş.

Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari

Aracın orta bölümündeki değişiklikler bunlarla sınırlı kalmamış. Sidepod yanında yer alan deflektör kanadın yapısı ve konumunda da değişiklikler bulunuyor. Geçen seneki deflektör kanat, sidepod üstünden yatay bir şekilde dışarı uzanan kanatla birleşmese de birbirlerine oldukça yakındı. Ve onun altında yatay L şeklinde parçalar, deflektör kanadı bargeboard bölgesine bağlıyordu.

SF21'de ise deflektör kanat çok daha aşağıda sonlandırılmış ve altındaki yatay L şeklindeki kanatlar kaldırılmış. Bunun yerine deflektör kanat ile bargeboarddan uzanan bumerang kanadı birbirine bağlayan, yatay panjur şeklinde kanatlar eklenmiş.

Sidepodun arka kısmı hafif daralırken, aynı zamanda kola şişesi bölümü öncesinde hava akımını tabana doğru yönlendirecek aşağıya yönlü hafif rampa oluşturulmuş. Bunun dışında kokpitin üzerinde yer alan hava girişi şekli geçen seneye göre değiştirilmiş. Geçen sene tam olarak üçgen şeklinde bir tasarım varken bu sene hava girişinin içerisinde üçgen tasarım korunsa da kenar bölümü oval bir tasarım halini almış. Bu bölümde geçen sene yer alan viking kanatlarının şekli de değişmiş. Geçen seneki boynuz kanatlar kenara doğru açılırken, bu seneki kanatlar, genişleyen hava girişi nedeniyle doğrudan yukarı doğru yükselmiş.

Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari

Ferrari bu sene aracın ön tarafında geleneksel kırmızı rengini kullanırken arka tarafta, geçen sene Toskana GP'de kullandığına benzer koyu bir renk kullanılmış. Bu bölümde, yani aracın arka tarafında gelişim jetonlarını kullanan Ferrari özellikle vites kutusu ve arka süspansiyonlarda değişiklik yapmış ancak yayınlanan fotoğraflardan henüz değişiklikler tam olarak anlaşılmıyor ya da ben görememiş olabilirim.

Sidepodlardan itibaren aracın arka tarafında yapılan değişikliklerle aracın yere basma gücünü iyileştirirken sürüklenmeyi azaltma hedeflenmiş.

Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari Ferrari SF21 detay Fotoğraf: Ferrari

Takım, geçen senenin ikinci yarısında Mercedes tasarımına çok benzer bir arka kanada geçmişti. Bu arka kanadın kenar plakasının alt kısmı birbirine alttan bağlı 3 parçadan oluşurken üst kısmında küçük basamaklı bir bölüm ve kanadın dış yüzeyinde hava akımını yukarı yönlendiren yüzey kanatları vardı. Aynı tasarım yeni araçta da yer alıyor.

Bildiğiniz üzere bu sene kurallarda taban kısmıyla alakalı bazı değişiklikler oldu. Ferrari her ne kadar tabanın ön kısmını yayınlasa da arka tarafını kararttı ve tasarımına dair bir görüntü paylaşmadı.

Ferrari SF21 ile ilgili gözümüze çarpan ilk yenilikler ve benzerlikler bu şekilde oldu. Önümüzdeki süreçte başka yenilikler ortaya çıkarsa, onları da sizlerle paylaşacağız.