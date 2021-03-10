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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Özel Haber

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Formula 1 takımları, Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testine katılacakları isimleri yavaş yavaş açıklıyorlar.

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor

Bahreyn Pisti, 12 Mart Cuma günü başlayacak ve 14 Mart Pazar günü sona erecek üç günlük sezon öncesi testine ev sahipliği yapacak.

Ferrari, Mercedes ve Haas hariç tüm takımlar yeni araçlarını 100 km ile sınırlı olan Shakedown testine çıkarsalar da, gerçek anlamda ilk kez Bahreyn testlerinde deneme fırsatı bulacaklar.

Yeni sezon öncesinde sadece üç takım: Mercedes, Alfa Romeo ve Williams aynı sürücü kadrolarıyla yarışacak. Geriye kalan takımların hepsi, sürücü kadrolarında minimum bir değişiklik yapacak.

On takımdan dördü, Bahreyn için test planlarını açıkladı ve McLaren da ilk gün piste çıkaracağı isimleri belirledi.

Diğer takımların da yarın nihai açıklamalarını yapmaları bekleniyor.

Test, her gün TSi 10:00'da başlayacak ve akşam 19:00'da sona erecek. 14:00 ile 15:00 arasında bir saatlik öğle arası olacak.

Bahreyn test programı

  Cuma Cumartesi Pazar
Mercedes

Açıklanacak

Açıklanacak

Açıklanacak
Red Bull Netherlands M. Verstappen (AM) Mexico S. Perez Mexico S. Perez (AM)
Netherlands M. Verstappen (PM)
McLaren

Australia D. Ricciardo (AM)
United Kingdom L. Norris (PM)

Açıklanacak

Açıklanacak
Aston Martin

Açıklanacak

 Açıklanacak Açıklanacak
Alpine Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak
Ferrari

Açıklanacak

Açıklanacak

Açıklanacak
AlphaTauri

Açıklanacak

 Açıklanacak Açıklanacak
Alfa Romeo

Finland K. Raikkonen (AM)

Italy A. Giovinazzi (PM)

Italy A. Giovinazzi

Finland K. Raikkonen
Haas

Germany M. Schumacher (AM)

Russian Federation N. Mazepin (PM)

Russian Federation N. Mazepin (AM)
Germany M. Schumacher (PM)

Germany M. Schumacher (AM)

Russian Federation N. Mazepin (PM)
Williams

Israel R. Nissany

 Canada N. Latifi United Kingdom G. Russell
Charles Leclerc, Ferrari SF1000 with aero sensors

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 with aero sensors

Photo by: Giorgio Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Editör Luke Smith

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