Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor

Bahreyn Pisti, 12 Mart Cuma günü başlayacak ve 14 Mart Pazar günü sona erecek üç günlük sezon öncesi testine ev sahipliği yapacak.

Ferrari, Mercedes ve Haas hariç tüm takımlar yeni araçlarını 100 km ile sınırlı olan Shakedown testine çıkarsalar da, gerçek anlamda ilk kez Bahreyn testlerinde deneme fırsatı bulacaklar.

Yeni sezon öncesinde sadece üç takım: Mercedes, Alfa Romeo ve Williams aynı sürücü kadrolarıyla yarışacak. Geriye kalan takımların hepsi, sürücü kadrolarında minimum bir değişiklik yapacak.

On takımdan dördü, Bahreyn için test planlarını açıkladı ve McLaren da ilk gün piste çıkaracağı isimleri belirledi.

Diğer takımların da yarın nihai açıklamalarını yapmaları bekleniyor.

Test, her gün TSi 10:00'da başlayacak ve akşam 19:00'da sona erecek. 14:00 ile 15:00 arasında bir saatlik öğle arası olacak.

Bahreyn test programı

Cuma Cumartesi Pazar Mercedes Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Red Bull M. Verstappen (AM) S. Perez S. Perez (AM)

M. Verstappen (PM) McLaren D. Ricciardo (AM)

L. Norris (PM) Açıklanacak Açıklanacak Aston Martin Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Alpine Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Ferrari Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak AlphaTauri Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Alfa Romeo K. Raikkonen (AM) A. Giovinazzi (PM) A. Giovinazzi K. Raikkonen Haas M. Schumacher (AM) N. Mazepin (PM) N. Mazepin (AM)

M. Schumacher (PM) M. Schumacher (AM) N. Mazepin (PM) Williams R. Nissany N. Latifi G. Russell

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 with aero sensors Photo by: Giorgio Piola