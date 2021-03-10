Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor
Formula 1 takımları, Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testine katılacakları isimleri yavaş yavaş açıklıyorlar.
Bahreyn Pisti, 12 Mart Cuma günü başlayacak ve 14 Mart Pazar günü sona erecek üç günlük sezon öncesi testine ev sahipliği yapacak.
Ferrari, Mercedes ve Haas hariç tüm takımlar yeni araçlarını 100 km ile sınırlı olan Shakedown testine çıkarsalar da, gerçek anlamda ilk kez Bahreyn testlerinde deneme fırsatı bulacaklar.
Yeni sezon öncesinde sadece üç takım: Mercedes, Alfa Romeo ve Williams aynı sürücü kadrolarıyla yarışacak. Geriye kalan takımların hepsi, sürücü kadrolarında minimum bir değişiklik yapacak.
On takımdan dördü, Bahreyn için test planlarını açıkladı ve McLaren da ilk gün piste çıkaracağı isimleri belirledi.
Diğer takımların da yarın nihai açıklamalarını yapmaları bekleniyor.
Test, her gün TSi 10:00'da başlayacak ve akşam 19:00'da sona erecek. 14:00 ile 15:00 arasında bir saatlik öğle arası olacak.
Bahreyn test programı
|Cuma
|Cumartesi
|Pazar
|Mercedes
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|Red Bull
|M. Verstappen (AM)
|S. Perez
| S. Perez (AM)
M. Verstappen (PM)
|McLaren
|
D. Ricciardo (AM)
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|Aston Martin
|
Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Alpine
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Ferrari
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|AlphaTauri
|
Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Alfa Romeo
|
K. Raikkonen (AM)
A. Giovinazzi (PM)
|
A. Giovinazzi
|
K. Raikkonen
|Haas
|
M. Schumacher (AM)
N. Mazepin (PM)
|
N. Mazepin (AM)
|
M. Schumacher (AM)
N. Mazepin (PM)
|Williams
|
R. Nissany
|N. Latifi
|G. Russell
Charles Leclerc, Ferrari SF1000 with aero sensors
Photo by: Giorgio Piola
Önceki haber
Haas'ın 2021 yarış tulumları ortaya çıktı
Sonraki haber
Haas nihayet 2021 F1 aracını çalıştırdı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Bahreyn Mart testi
|Editör
|Luke Smith